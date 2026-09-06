Το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) επικράτησε, όπως διαφαινόταν άλλωστε, στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την αυτοδυναμία. Την ίδια ώρα, το συντηρητικό CDU είδε τα ποσοστά του να καταρρέουν.

Το κόμμα έλαβε ένα ποσοστό της τάξης του 44-44,5% των ψήφων, πολύ μπροστά από το CDU που έχει 18,5%, χάνοντας μεγάλο μέρος της εκλογικής του βάσης.

Παρότι κυρίαρχο, το AfD δεν μπόρεσε να πάρει την αυτοδυναμία και κρίνεται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης. Ο επικεφαλής του τοπικού σχηματισμού Ούλριχ Ζίγκμουντ δήλωσε έτοιμος να συμπράξει με όποιον σεβαστεί, στο ακέραιο, το πρόγραμμά του.

Αυτή είναι η πρώτη φορά, από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που ακροδεξιό κόμμα αναλαμβάνει την εξουσία σε επίπεδο κρατιδίου, και το AfD το βλέπει ως βήμα για τον επόμενο μεγάλο στόχο: την ανάληψη της κεντρικής εξουσίας.

Οι εφιαλτικές «τομές» του AfD

Η DW, σε ανάλυσή της πριν κλείσουν οι κάλπες, είχε ενημερώσει αναλυτικά για τις αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν στη Σαξονία-Άνχαλτ σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις - και οι φόβοι - για την επικράτηση των ακροδεξιών.

Στον προγραμματικό του σχεδιασμό, το κόμμα υπόσχεται «απελάσεις από το πρώτο λεπτό» σε περίπτωση νίκης.

Στόχος, όπως έχουν ξεκαθαρίσει τα στελέχη, είναι να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες απελάσεις ατόμων χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Έχουν διακηρύξει και ένα πολύ αυστηρότερο σύστημα παροχής ασύλου, σε όλα τα επίπεδα: θέλουν περισσότερες κρατήσεις ατόμων που αναμένουν την εξέλιξη των αιτημάτων τους, υποχρεωτική εργασία για τους αιτούντες άσυλο και διακοπή όλης της κρατικής χρηματοδότησης για προγράμματα ένταξης, τα οποία και χαρακτηρίζουν ως «βιομηχανία ασύλου».

Επιπροσθέτως, θέλουν να εξαιρέσει τα παιδιά και τους εφήβους, που δεν έχουν μόνιμη άδεια διαμονής στη Γερμανία, από τη φοίτηση σε κανονικά σχολεία. Έχουν προαναγγείλει και μία «Ομάδα Εργασίας για την Επανένταξη», η οποία θα λειτουργεί σε κρατικό επίπεδο.

Παραμένει ασαφές πόσα από αυτά τα μέτρα θα μπορούσε να εφαρμόσει νομικά μια κυβέρνηση κρατιδίου του AfD. Η δημιουργία ειδικών τάξεων για πρόσφυγες θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αποτελεί παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, αναφέρει το μέσο.

Κορωνίδα της πολιτικής του AfD έχει αναδειχθεί η αντιμεταναστευτική πολιτική. Στις κυβερνητικές του ιστοσελίδες, κάνει έκκληση για μία «στροφή 180 μοιρών» στον τομέα και επιμένει πως στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών στη Σαξονία - Άνχαλτ.

Ωστόσο, η περιοχή έχει σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού και ειδικευμένου προσωπικού, ειδικά νοσοκόμες και επαγγελματίες φροντίδας ηλικιωμένων. Πώς σχεδιάζει το κόμμα να λύσει το πρόβλημα; Με την επιστροφή όσων Γερμανών μένουν στο εξωτερικό.

Για να τους πείσει, έχει σχεδιάσει κίνητρα όπως «bonus επιστροφής» για να στηρίξει την προσπάθεια εύρεσης κατοικίας, παιδικών σταθμών και κάθε άλλου αναγκαίου.

Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει πως τα πλάνα του κόμματος μπορεί να επιτείνουν σημαντικά το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. «Ειδικά οι επαγγελματίες με υψηλά προσόντα έχουν επιλογές. Εάν αισθάνονται ότι είναι ανεπιθύμητοι ή μπορεί να αντιμετωπίσουν εχθρότητα, θα επιλέξουν άλλες περιοχές» ανέφερε, ένας.

Επαναπροσέγγιση της Ρωσίας

Παρότι τα 16 τοπικά κρατίδια της Γερμανίας δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση όσον αφορά στην αμυντική πολιτική της χώρας, μπορεί να επηρεάσουν τη Bundesrat, την αίθουσα του Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τα κρατίδια. Σε αυτό το πλαίσιο το AfD μπορεί να αποκτήσει σημαντική πολιτική ισχύ.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, η Γερμανία έχει σταματήσει τις εισαγωγές καυσίμων από τη Ρωσία, αλλά οι ακροδεξιοί έχουν καλέσει για επαναπροσέγγιση της χώρας και τον τερματισμό των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Παρότι το κρατίδιο είναι υποχρεωμένο να συνταχθεί με την κρατική πολιτική, μία διαφορετική φωνή στο Κοινοβούλιο έχει άλλη βαρύτητα.

Όσον αφορά στην Ουκρανία, τάσσεται υπέρ μίας πιο σκληρής γραμμής, ζητώντας «επιθετική επιστροφή» για τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Και πάλι, μια κυβέρνηση κρατιδίου δεν μπορεί να απελάσει Ουκρανούς από τη Γερμανία - αυτό ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή πολιτική.

Δημιουργία πολιτοφυλακής και πόλεμος στην ποικιλομορφία

Ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη είναι η έκκληση του AfD για ένα είδος πολιτοφυλακής. Αναφέροντας πως η αστυνομία είναι πολύ πιεσμένη, σχεδιάζει «να δημιουργήσουμε μια εθελοντική περιπολία πολιτών ως τρίτο πυλώνα της τοπικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας».

Ο επιφανής εγκληματολόγος Τόμας Φέλτες διαπίστωσε πως στην ουσία του κόμμα προτείνει τη σύσταση μίας ομάδας εκδικητών, που θα έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια.

Κεντρική αρχή της κυβερνητικής πλατφόρμας του AfD είναι και η λεγόμενη πολιτική ταυτότητας. Στόχος του είναι η προώθηση μιας θετικής εικόνας της γερμανικής ιστορίας και υποστηρίζει μια θεμελιωδώς διαφορετική άποψη για το παρελθόν της χώρας.

Το κόμμα περιγράφει τη διαδικασία αντιμετώπισης των γερμανικών εγκλημάτων κατά τη ναζιστική εποχή ως «διαιώνιση ενός συμπλέγματος ενοχής» και θέλει να αλλάξει αναλόγως τα σχολικά προγράμματα σπουδών.

Έχει επίσης κηρύξει πόλεμο στην κοινωνική ποικιλομορφία: Οι σημαίες του ουράνιου τόξου, ως σύμβολα ποικιλομορφίας, πρόκειται να απαγορευτούν στα σχολεία.

Απορρίπτει την παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτονική Bauhaus - η οποία άκμασε στη Σαξονία-Άνχαλτ - ως «υπερβολικά παγκοσμιοποιημένη» και ζητά μια «πατριωτική πολιτιστική πολιτική».