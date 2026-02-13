Ο Μερτς ζητά μεγαλύτερο μερίδιο της Ευρώπης στην άμυνα: «Η ηγετική αξίωση των ΗΠΑ ίσως έχει ήδη χαθεί»

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα (13/2) ότι η ηγεσία των ΗΠΑ δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη και ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί να σταθεί πιο σταθερά μόνη της, σε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τους παγκόσμιους ηγέτες στο Μόναχο.

«Η ηγετική αξίωση των ΗΠΑ αμφισβητείται, ίσως έχει ήδη χαθεί», δήλωσε ο Μερτς κατά την έναρξη της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, διατυπώνοντας την πιο αυστηρή αξιολόγηση μέχρι στιγμής από το Βερολίνο για έναν κόσμο που ορίζεται ολοένα και περισσότερο από τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. «Στην εποχή των μεγάλων δυνάμεων, η ελευθερία μας δεν είναι πλέον απλώς εγγυημένη. Απειλείται».

Υποστήριξε ότι το ίδιο το παγκόσμιο σύστημα μπορεί να έχει ήδη καταρρεύσει. «Η διεθνής τάξη που βασίζεται σε δικαιώματα και κανόνες... δεν υπάρχει πλέον με τον τρόπο που υπήρχε κάποτε», είπε.

Ο Μερτς, όπως μεταφέρει το Politico, άντλησε επίσης ένα μάθημα από την ιστορία της Γερμανίας. «Εμείς οι Γερμανοί γνωρίζουμε ότι ένας κόσμος στον οποίο η δύναμη φέρνει το δίκιο θα ήταν ένα σκοτεινό μέρος», είπε. «Η χώρα μας έχει ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι τον 20ό αιώνα μέχρι το πικρό και φρικτό τέλος».

Ο Μερτς επιβεβαίωσε τις συζητήσεις με τον Μακρόν για τα πυρηνικά

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο καγκελάριος επιβεβαίωσε τις συζητήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο.

Η ομιλία ισοδυναμούσε με μια στρατηγική αναδιάταξη της Γερμανίας: εξακολουθεί να είναι αγκυροβολημένη στο ΝΑΤΟ, αλλά προετοιμάζεται για ένα μέλλον στο οποίο οι αμερικανικές εγγυήσεις είναι λιγότερο αξιόπιστες και η Ευρώπη πρέπει να φέρει περισσότερες ευθύνες.

Αυτό το μήνυμα απηχούσε σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα στο Μόναχο ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Έλμπριτζ Κόλμπι, ο οποίος ζήτησε ένα «ΝΑΤΟ 3.0» στο οποίο οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αναλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο των αμυντικών βαρών, ενώ η Ουάσιγκτον δίνει προτεραιότητα σε άλλα θέατρα επιχειρήσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν «δυναμικούς, ικανούς, πιο αυτοδύναμους Ευρωπαίους συμμάχους», είπε ο Κόλμπι, προσθέτοντας ότι η Αμερική φέρει εδώ και καιρό ένα «εξαιρετικά δυσανάλογο μερίδιο» του βάρους. Επαίνεσε ιδιαίτερα τη Γερμανία για την «ιστορική, τεράστια μετατόπιση» της στις αμυντικές δαπάνες.

Ο Μερτς άφησε να εννοηθεί ότι το Βερολίνο προετοιμάζεται ήδη για ένα σενάριο με μικρότερο αμερικανικό αποτύπωμα στην Ευρώπη και ότι η Γερμανία μπορεί κατά καιρούς να αποκλίνει από τις ΗΠΑ. «Εμείς οι Ευρωπαίοι λαμβάνουμε προφυλάξεις. Με αυτόν τον τρόπο, καταλήγουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα από την κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον», είπε.