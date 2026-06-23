Ο Μπεν Γκβιρ κάνει κόνξες στον Τραμπ: «Το Ισραήλ μπορεί να πει "όχι" στις ΗΠΑ για τον Λίβανο»

Σε μία επικοινωνιακή επίδειξη ισχύος προέβη ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, διατεινόμενος πως το Τελ Αβίβ, ως οικονομικός δορυφόρος των ΗΠΑ, μπορεί να αγνοήσει τις παραινέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπεν Γκβιρ αναπαρήγαγε την πάγια ισραηλινή θέση πως η εκεχειρία στον Λίβανο είναι «απαράδεκτη», σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα μπορούσε «φυσικά» να απορρίψει μια έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ανέφερε επίσης ότι ο ακροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός στον οποίο συμμετέχει θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία μετά τις φετινές εκλογές στο Ισραήλ, αλλά «θα πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση».