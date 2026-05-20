Ο Μπεν Γκβιρ κοροϊδεύει και προκαλεί τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα: «Καλωσήρθατε στο Ισραήλ»

Βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να περιγελάει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν στην ανατολική Μεσόγειο και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασντόντ, δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Δεκάδες ακτιβιστές από πολλές χώρες φαίνονται γονατιστοί στο έδαφος, με χέρια δεμένα, ενώ το βίντεο ξεκινάει με μία γυναίκα που φωνάζει «Ελεύθερη Παλαιστίνη», πριν οι αστυνομικοί τη σπρώξουν και τη σύρουν, απομακρύνοντάς τη από τον Μπεν-Γκβιρ.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Ο ίδιος υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ και φωνάζει στα εβραϊκά «καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ» και απευθυνόμενος στον Νετανιάχου είπε: «Λέω στον πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».

Λίγο μετά, οι ακτιβιστές φαίνονται δεμένοι και γονατιστοί στο κατάστρωμα ενός πλοίου, ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ. Σε άλλα σημεία ο υπουργός διαφωνεί με έναν ακτιβιστή και σχολιάζει «έτσι πρέπει να γίνεται».

Οι ακτιβιστές του στολίσκου κρατούνται στην Ασντόντ, μετά την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ του Ισραήλ ότι η αποστολή «έφτασε στο τέλος της», με τους συμμετέχοντες να μεταφέρονται στο Ισραήλ, το οποίο χαρακτήρισε την αποστολή του στολίσκου «προπαγανδιστική ενέργεια υπέρ της Χαμάς».

«Ντροπιαστικό»: Σάαρ κατά Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο με τους ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, κατακεραύνωσε τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο. «Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη - και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι - από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους», έγραψε επίσης. «Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στον συνάδελφό του.

Η απάντηση του Μπεν-Γκβιρ

Απαντώντας, ο Μπεν-Γκβιρ αντεπιτέθηκε και κατηγόρησε τον Σάαρ ότι υποκύπτει σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», λέγοντας «αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση - δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».

