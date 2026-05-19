Θρίλερ με τους 19 Έλληνες του Flotilla: Συγγενείς και διαδηλωτές ζητούν απαντήσεις από το ΥΠΕΞ

Νέα κινητοποίηση στις 12 το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποίησαν δεκάδες διαδηλωτές, αντιδρώντας την επίθεση που δέχονται τα πληρώματα του διεθνή στόλου Global Summud Flottilla με προορισμό τη Γάζα. Σύμφωνα με τους συγκεντρωμένους συνεχίζει μέχρι αυτή την ώρα να μην υπάρχει ενημέρωση για τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Summud Flotilla, τα οποία συνελήφθησαν χθες σε διεθνή χωρικά ύδατα, ανοικτά της Κύπρου, «στη ζώνη διάσωσής της ουσιαστικά» όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας.

Οι διαδηλωτές από την πρωτοβουλία March to Gaza Greece εμφανίστηκαν με σημαίες της Παλαιστίνης κι ένα μεγάλο κόκκινο πανό έξω από το υπουργείο στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «κάτω τα χέρια από τον στόλο αλληλεγγύης - το κύμα που σηκώσαμε δεν θα σταματήσει, θα σπάσει τον αποκλεισμό».

Συγγενείς και δικηγόροι ζήτησαν να μπει επιτροπή στο υπουργείο προκειμένου να τους δοθεί ενημέρωση που βρίσκονται οι συλληφθέντες και σε τι κατάσταση είναι.

«Θα θέλαμε να έχουμε μία επίσημη και αναλυτική ενημέρωση για την τύχη των 19 συμπολιτών μας, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κρατούμενοι κάπου στη Μεσόγειο, βρίσκονται εν πλω, χωρίς να ξέρουμε πού ακριβώς, σε τι συνθήκες κρατούνται και το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται να οδηγηθούν με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο Ισραήλ και να τεθούν εκεί υπο κράτηση», δήλωσε στο Orange Press Agency η Αναστασία Ματσούκα, δικηγόρος, μέλος της νομικής ομάδας υποστήριξης της ελληνικής αποστολής του Global Summit of Flotilla.

Από το υπουργείο ζητούν, συνέχισε η κ. Ματσούκα, να υπάρξουν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για τα βήματα που έχουν γίνει και το πότε πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι ώστε να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρέθηκε και η κινηματογραφίστρια Εύα Στεφανή, η οποία εξέφρασε τη στήριξή της στο αίτημα για ελεύθερη διέλευση στη Μεσόγειο και απηύθυνε κάλεσμα για «ελευθερία στην Παλαιστίνη».