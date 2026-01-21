Ο Νετανιάχου αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποδέχθηκε την πρόταση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχει «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου έκανε την ανακοίνωση, αφότου δέχθηκε την επιστολή-πρόταση του Τραμπ.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη δήλωση του Ισραήλ ότι η σύνθεση του εκτελεστικού οργάνου του Συμβουλίου στη Γάζα δεν συνάδει με τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Σημειώνεται πως ο καταστατικός του χάρτης περί του Συμβουλίου, που διέρρευσε στα διεθνή μέσα, δεν περιλαμβάνει καμία απολύτως αναφορά για ειρήνη στη Γάζα, παρόλο που το συμβούλιο είχε πρωτοαναφερθεί ως οργανισμός που θα επιφορτιζόταν με αυτό εκριβώς το έργο, μετά την προσχηματική εκεχειρία που δέχτηκε το Ισραήλ.

Αντίθετα, προβλέπει τη σύσταση ενός νέου διεθνούς οργανισμού, που στοχεύει να αφήσει ένα διεθνές αποτύπωμα, παρόμοιο με εκείνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με κύριο χαρακτηριστικό τις υπερεξουσίες που διασφαλίζει στον εκάστοτε πρόεδρό του.

Ποιοι έχουν δεχθεί πρόσκληση

Σύμφωνα πάντα με τον καταστατικό του χάρτη, στο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα μπορούν να συμμετέχουν όσες χώρες έχουν ήδη προσκληθεί από τον Τραμπ.

Η θητεία κάθε χώρας προβλέπεται να είναι τριετής. Εάν όμως, αποφασίσουν να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια, τότε το αντάλλαγμα θα είναι η μόνιμη συμμετοχή τους σε αυτόν τον νέο διεθνή οργανισμό.

Από τις συνολικά 60 χώρες που έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης», επιβεβαίωσαν ότι παρέλαβαν την επιστολή του Τραμπ οι:

Αλβανία

Αυστραλία

Λευκορωσία

Καναδάς

Κύπρος

Αίγυπτος

Γερμανία

Ελλάδα

Ινδία

Ιορδανία

Πακιστάν

Παραγουάη

Πολωνία

Ρωσία

Σιγκαπούρη

Ταϊλάνδη

Τουρκία

Ουζμπεκιστάν

Ωστόσο, μόνο η Αργεντινή, η Ουγγαρία, το Μαρόκο και το Βιετνάμ αποδέχθηκαν την πρόσκληση, ενώ, μέχρι στιγμής, η μόνη ηχηρή εξαίρεση της γενικευμένης ευρωπαϊκής σιγής είναι η άρνηση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».