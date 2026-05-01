Ο Νετανιάχου διαψεύδει τα σενάρια για την υγεία του… με βίντεο από το γυμναστήριο

Το Ισραήλ αναμένει να μάθει λεπτομέρειες για τη νέα πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν προκειμένου να σκεφτεί τα επόμενα βήματά του. Την ίδια στιγμή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, θέλοντας να δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στην ηγεσία της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις. ανήρτησε βίντεο από...το γυμναστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αποκάλυψε δημόσια ότι διαγνώστηκε και υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη πριν από λίγες ημέρες και δημοσιεύματα για το ότι δεν είναι καλά στην υγεία του κατέκλυσαν τον Τύπο και τα ΜΜΕ.

Το ντοκουμέντο από το γυμναστήριο, θεωρείται «απάντηση» σε αυτά τα δημοσιεύματα. Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει και ο ANT1, o Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να κάνει προπόνηση, ντυμένος με αθλητικά ρούχα.