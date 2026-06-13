Ο Νετανιάχου συγκαλεί το συμβούλιο ασφαλείας μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τη συμφωνία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συγκαλέσει αύριο το βράδυ συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα εβραϊκών μέσων ενημέρωσης, που επικαλείται το Times of Israel.

Η συνεδρίαση θα γίνει στη σκιά της ανακοίνωσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρόκειται να υπογράψουν την Κυριακή μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται ρεπορτάζ του Channel 12 νωρίτερα απόψε, υποστήριξαν ότι οι όροι του μνημονίου κατανόησης «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ» και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχθηκε τις «βασικές απαιτήσεις» της Τεχεράνης.

Για το ζήτημα της συμφωνίας έχουν διατυπωθεί αντικρουόμενες δηλώσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκέϊ, είπε ότι ο ακριβής χρόνος υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ δεν θα είναι την Κυριακή.

Ακολούθησε η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που έλεγε ότι η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή.