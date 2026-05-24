Ο Νετανιάχου «ζήλεψε» και αυτός την AI: Εικόνα με τον Τραμπ να «κατατροπώνουν» το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X με μια εικόνα δημιουργημένη μέσω AI, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανάρτησή του, ο Νετανιάχου διαμηνύει πως «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», στέλνοντας μήνυμα εν μέσω των διεθνών διαβουλεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ έχει μείνει σχεδόν πλήρως εκτός των συνομιλιών για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, η οποία – όπως αναφέρεται – δεν απαντά οριστικά σε βασικές στρατηγικές ανησυχίες του Τελ Αβίβ σχετικά με την αποδόμηση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, των πυραυλικών δυνατοτήτων της και των περιφερειακών δικτύων συμμάχων και ένοπλων οργανώσεων που στηρίζει.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συμφωνία περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο, κατά το ΣΚΑΙ.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον Νετανιάχου πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

