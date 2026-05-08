Ο Ντόναλντ Τραμπ «ανοίγει» τους φακέλους των UFO: «Αποφασίστε μόνοι σας τι συμβαίνει»

Σε μια κίνηση που προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη δημοσιοποίηση απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων και οπτικοακουστικού υλικού που αφορούν τα UFO (Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα) και τα UAP (Μη Αναγνωρισμένα Εναέρια Φαινόμενα). Η κίνηση αυτή αφορά αρχεία που χρονολογούνται ακόμη και από τη δεκαετία του 1940, φέρνοντας στο φως στοιχεία που παρέμεναν «κλειδωμένα» για οκτώ δεκαετίες.

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ τόνισε πως η κίνηση αυτή αποτελεί υλοποίηση μιας προεκλογικής του δέσμευσης. Επιτιθέμενος στις προηγούμενες κυβερνήσεις για την πολυετή μυστικοπάθεια γύρω από το θέμα, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η δική του διοίκηση επιδιώκει την πλήρη και μέγιστη διαφάνεια.

«Ήταν τιμή μου να δώσω εντολή για τον εντοπισμό και την παροχή αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή και τα άγνωστα φαινόμενα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις αρνήθηκαν να δείξουν διαφάνεια, αλλά τώρα ο λαός μπορεί να κρίνει μόνος του».

Με το χαρακτηριστικό, άμεσο ύφος του, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να μελετήσουν την πρώτη «δόση» των αρχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Πολέμου (Πεντάγωνο), θέτοντας το ερώτημα που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους: «Τι στο διάολο συμβαίνει;».

Η απόφαση αυτή θεωρείται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία Πρόεδρος των ΗΠΑ προτρέπει τόσο ανοιχτά το κοινό να «εντρυφήσει» σε διαβαθμισμένες πληροφορίες για τα UFO.