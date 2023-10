O Οζι και η Σάρον Όζμπορν θέλουν να νικήσουν το θάνατο τους

Το να φύγεις από τούτο τον μάταιο κόσμο έχοντας αφήσει πίσω σου ένα όμορφο και αξιοπρεπές πτώμα, χωρίς την φθορά που προκαλούν πάσης φύσεως αρρώστιες, υπήρξε κεντρική μεταβλητή στην ιδεολογία του rock n' roll, σαν μια «νίκη» στη φθορά του χρόνου. Αυτό, είναι κάτι που ο ο «Prince of Darkness» Όζι Όζμπορν και η σύντροφος του, Σάρον, το γνωρίζουν καλά.

Πώς θα πεθάνουν;

Το είχε αποκαλύψει πρώτη η Σάρον, στην αυτοβιογραφία της, με τίτλο «Survivor: My Story - The Next Chapter», που κυκλοφόρησε το 2007.

To επιβεβαίωσε ξανά πριν από λίγες μέρες, στο «The Osbournes podcast» που παρουσιάζει ο γιος της, Τζακ.

Η Σάρον και ο Όζι έχουν συμφωνήσει πώς αν ποτέ διαγνωστούν με ασθένειες που θα τους «χτυπήσουν» και στο σώμα, αλλά και στο μυαλό και θα τους στερήσουν τη δυνατότητα του να αντιλαμβάνονται και να επικοινωνούν με το περιβάλλον, θα βάλουν μπρος το plan b: Κοινή ευθανασία.

«Πιστεύεις πως θα υποφέρουμε, αλήθεια;» ρώτησε η Σάρον το γιο της. «Μήπως δεν υποφέρει όλος ο κόσμος αρκετά ήδη;» αναρωτήθηκε εκείνος.

«Ναι αλλά εμείς δεν θέλουμε να πονάμε. Το να υποφέρεις διανοητικά είναι αρκετός πόνος από μόνο του, ακόμα και αν δεν είσαι άρρωστος. Άρα, αν έχεις και διανοητικό και σωματικό πόνο, εντάξει, γειά σας!» εξήγησε η Σάρον

«Ναι, αλλά αν μπορούσες να ζήσεις;» ρώτησε η Κέλι Όζμπορν, κόρη της οικογένειας. «Ναι, να επιζήσεις οκ, αλλά αν δεν μπορείς να καθαρίσεις τον πισινό σου και χ@ζεις παντού και δεν μπορείς να φας σαν άνθρωπος....» απάντησε η Σάρον με ερώτηση.

Όσο κι αν η ευθανασία παραμένει ένας ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος τρόπος για να αντιμετωπίσεις σοβαρές ασθένειες, οι Όζμπορν έχουν ήδη κάνει την επιλογή τους.

Πάντως, ο 74χρονος Όζι έχει δηλώσει στο Billboard πως θέλει να ηχογραφήσει «ένα ακόμα άλμπουμ» και να κάνει «μια ακόμα περιοδεία». Νέος είναι ακόμα, έχει καιρό.