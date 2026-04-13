Ο Πάπας Λέων απάντησε στην επιθετική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνοντας πως «δεν φοβάται» τη διακυβέρνησή του και θα συνεχίζει να εκφράζεται.

«Δεν θα μπω σε συζήτηση. Αυτά που λέω δεν προορίζονται ως επιθέσεις σε κανέναν» επεσήμανε ο Πάπας, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος τον κατέκρινε έντονα για τις αντιπολεμικές του δηλώσεις και τον κάλεσε να θυμάται ότι δεν είναι πολιτικός.

«Καλώ όλους τους ανθρώπους να αναζητήσουν τρόπους για να χτίσουν γέφυρες ειρήνης και συμφιλίωσης, να αναζητήσουν τρόπους για να αποφύγουν τον πόλεμο όποτε είναι δυνατόν» συμπλήρωσε ο Ποντίφικας, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ορκίστηκε να «συνεχίσει με αυτό που πιστεύω ότι είναι η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο σήμερα».

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ ή να μιλήσω δυνατά για το μήνυμα του Ευαγγελίου, το οποίο πιστεύω ότι είμαι εδώ για να κάνω, αυτό που είναι εδώ για να κάνει η εκκλησία. Δεν είμαστε πολιτικοί, δεν ασχολούμαστε με την εξωτερική πολιτική με την ίδια οπτική γωνία (όπως) θα μπορούσε να την καταλάβει. Αλλά πιστεύω στο μήνυμα του Ευαγγελίου, ως ειρηνοποιός».

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ

Σημειώνεται πως ο Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social είχε αναφέρει πως ο Πάπας «είναι απαίσιος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής».

«Δεν μας αρέσει ένας Πάπας ο οποίος λέει ότι είναι εντάξει να έχεις πυρηνικό οπλοστάσιο... Είναι άτομο που πιστεύει ότι δεν πρέπει να παίζουμε με μία χώρα που θέλει πυρηνικά όπλα, ώστε να ανατινάξουν τον κόσμο» ανέφερε. «Δεν είμαι οπαδός του Πάπα Λέοντα» συμπλήρωσε.

«Ο Λέων θα πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει την Κοινή Λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί την Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας Μεγάλος Πάπας, όχι ένας Πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ άσχημα και, το πιο σημαντικό, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία!» έγραψε.