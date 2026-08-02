Ο πιο απότομος δρόμος της Αγγλίας: Η τρομακτική του κλίση και ο γολγοθάς για πεζούς και οχήματα

Η κίνηση στους δρόμους, οι οδηγοί χωρίς υπομονή, η απερισκεψία είναι ένα συχνό φαινόμενο και όλα αυτά είναι αρκετά για να κάνουν μια απλή μετακίνηση, καθημερινό γολγοθά. Ωστόσο πάντα υπάρχουν και χειρότερα... οι οδηγοί σε δρόμο της Αγγλίας, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τα παραπάνω αλλά και μια διαδρομή, σχεδόν «πρόκληση».

Ο λόγος, για τους κατοίκους του Totterdown στο Μπρίστολ, ειδικά όσοι ζουν στην οδό Vale, τον πιο απότομο δρόμο στην Αγγλία, τίτλος που είχε δοθεί και επίσημη το 2019.

Για να είσαι οδηγός στον δρόμο αυτό, πρέπει να έχεις «συγκεκριμένες προδιαγραφές», μεταξύ άλλων γερά πόδια, ίσως καλό αμάξι και την σωματική δύναμη για να έχεις σταθερά τραβηγμένο χειρόφρενο σε αρκετά σημεία του δρόμου.

Ευτυχώς, ο ίδιος ο δρόμος είναι σχετικά σύντομος, με μήκος μόλις 0,2 χλμ. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, διαθέτει αξιοσημείωτο υψόμετρο 17 μέτρων και μέση κλίση 22 μοιρών. Αποτελεί επίσης σημαντικό πονοκέφαλο για τους οδηγούς διανομών και όσους δεν έχουν ακόμη κατακτήσει την πρόκληση της στάθμευσης σε απότομη ανηφόρα.

Άλλοι έχουν καταφύγει στο να δένονται σε κολόνες φωτισμού όταν ανεβαίνουν την πλαγιά, ενώ ορισμένοι οδηγοί παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στο πλάι για να μην κυλήσουν.

«Ο χειμώνας είναι το πιο δύσκολο κομμάτι»

Παρά τα προφανή μειονεκτήματα της ζωής στην οδό Vale, οι κάτοικοι φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί αξιοσημείωτα καλά. «Είναι μια χαρά τις περισσότερες φορές. Ο χειμώνας είναι το πιο δύσκολο κομμάτι», λέει ο κάτοικος Appleby-Tyler, ένας κάτοικος της περιοχής δέκα χρόνια.

«Γίνεται πολύ ολισθηρός, οπότε πρέπει να φοράμε κραμπόν αν θέλουμε να φύγουμε από το σπίτι. Είναι σαν καρφιά που μπορείς να προσθέσεις στα παπούτσια σου», δήλωσε στο Yahoo News το 2023.

«Οι κάτοικοι δεν χρειάζεται επίσης να ανταγωνίζονται για δωρεάν θέσεις στάθμευσης, κάτι που είναι κάπως σπάνιο στο Μπρίστολ, επειδή πολλοί οδηγοί δεν είναι αρκετά γενναίοι για να προσπαθήσουν να ανέβουν τον λόφο».

Ακμάζουσες τοπικές επιχειρήσεις, πολύχρωμες βικτωριανές βεράντες και μια πραγματική οικογενειακή ατμόσφαιρα στο προάστιο, όλα αυτά κάνουν τη ζωή στο Totterdown του Μπρίστολ πολύ άνετη», συμπλήρωσε.

Η Vale Street έγινε ξανά είδηση ​​το 2020, όταν ένας «νέος Banksy» εμφανίστηκε στο κάτω μέρος, με τίτλο «Aachoo!!». Το έργο τέχνης απεικόνιζε μια γυναίκα να φτερνίζεται τόσο δυνατά που οι οδοντοστοιχίες της πετάγονταν έξω. Το έργο τέχνης αφαιρέθηκε από τον τοίχο και πουλήθηκε.