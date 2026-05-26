Σε αυτή τη γειτονιά της Αθήνας δεν υπάρχει θέση πάρκινγκ ούτε καν για να τη νοικιάσεις

Η περιοχή του κέντρου της Αθήνας, έχει πια φτάσει στα όρια της σε όλους τους τομείς· προβλήματα υπερδόμησης, κυκλοφοριακή συμφόρηση, υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού και τουριστικών δραστηριοτήτων αλλά και έλλειψη χώρων στάθμευσης.

Ειδικότερα το ζήτημα της στάθμευσης - ένα θέμα που μαστίζει τους κατοίκους των πυκνοκατοικημένων αστικών ζωνών της Αθήνας εδώ και αρκετά χρόνια - έχει εξελιχθεί σε πραγματικό εφιάλτη. Εκτός από την αδυναμία εύρεσης θέσης στον δρόμο, σήμερα υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να βρει κανείς θέση στάθμευσης ούτε για να τη νοικιάσει.

Μια από τις πιο κορεσμένες γειτονιές του κέντρου, το Παγκράτι, αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα για δεκαετίες. Στο Παγκράτι, η δυνατότητα στάθμευσης δεν είναι απλώς περιορισμένη για τους κατοίκους του, αλλά έχει εξελιχθεί σε μια πραγματικά δύσκολη πίστα. Σε αναζήτηση που κάναμε σε πλατφόρμες για ενοικίαση θέσης στάθμευσης στην περιοχή του Παγκρατίου, δεν βρήκαμε καμία διαθέσιμη θέση πάρκινγκ προς ενοικίαση στη γειτονιά.

Όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί, στο Παγκράτι υπάρχουν δυο διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης προς ενοικίαση για μοτοσικλέτα (45 και 40 ευρώ) και 1 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου (170 ευρώ).

Αναζήτηση θέσης στάθμευσης προς ενοικίαση | Χρυσή Ευκαιρία

Η θέση πάρκινγκ έχει εξελιχθεί σε περιουσιακό στοιχείο που αγγίζει ακόμη και τις τιμές διαμερίσματος. Σε αντίστοιχη έρευνα που κάναμε, στο Κολωνάκι υπόγειο πάρκινγκ νοικιάζεται για 700 ευρώ τον μήνα (!).