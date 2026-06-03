Σαουθάμπτον: Άγρια επεισόδια σε διαδήλωση για τη δολοφονία 18χρονου φοιτητή

Επεισόδια έλαβαν χώρα το βράδυ της Τρίτης (3/6) στο Σαουθάμπτον, στη Βρετανία, με φόντο τη δολοφονία ενός 18χρονου φοιτητή. Τουλάχιστον 1.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, και συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις καταστολής.

Το μότο τους, ήταν «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» και κρατούσαν σημαίες και πανό που έγραφαν «σώστε τα παιδιά μας», ενώ άλλοι πέταξαν κάδους με ρόδες, φωτοβολίδες και κουτάκια μπύρας στους αστυνομικούς, όπως μεταφέρει η Daily Mail.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν ήρθε στο φως της δημοσιότητας, βίντεο στο οποίο απεικονίζονται αστυνομικοί to 2025, να συλλαμβάνουν τον 18χρονο Χένρι Νόουακ, ο οποοίος δέχθηκε επίθεση μετά από νυχτερινή έξοδο και λίγο πριν ξεψυχήσει έλεγε «Δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Ο δολοφόνος, 23 ετών, δεν γνώριζε τον νεαρό του επιτεθεί, αλλά είπε ψέματα στους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, ισχυριζόμενος ότι ο έφηβος είχε φωνάξει ρατσιστικές προσβολές, τον είχε γρονθοκοπήσει και του είχε ρίξει το τουρμπάνι.

Ο τραυματισμένος φοιτητής συνελήφθη στη συνέχεια καθώς πέθαινε στο έδαφος, πνιγμένος στο αίμα του. Παρακάλεσε την αστυνομία να καλέσει ασθενοφόρο πριν του βάλουν τις χειροπέδες.

Ο έφηβος τους είπε τέσσερις φορές: «Με μαχαίρωσαν», αλλά δεν τον πίστεψαν οι αρχές. Το βίντεο της συλλήψεως, που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα το βράδυ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα, με τεράστια πλήθη διαδηλωτών να συγκεντρώνονται στο Σαουθάμπτον την Τρίτη το βράδυ, πολλοί από τους οποίους συγκρούστηκαν βίαια με τις δυνάμεις καταστολής.

Μάλιστα, και τα διεθνή μέσα, ενώ και ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ αντέδρασαν. Η Sun κυκλοφορεί με τίτλο «Ποτέ ξανά», η Daily Mirror διερωτάται «Γιατί δεν τον άκουσαν;», ενώ οι Times αναφέρουν ότι οι αρχηγοί της αστυνομίας εξετάζουν αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών για θέματα αντιρατσισμού.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έκανε λόγο για μια «συγκλονιστική υπόθεση» και για σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις αποφάσεις των αστυνομικών.

Επεισόδια στο Σαουθάμπτον: Δύο συλλήψεις

Στη συγκέντρωση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Νόουακ, η οποία ακολουθήθηκε από χειροκροτήματα.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι βρετανικές αρχές για τα επεισόδια. Υπενθυμίζεται ότι, ο 23χρονος δολοφόνος εν τέλει, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη έκτιση τα 21 έτη.