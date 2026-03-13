Ο Ντόναλντ Τραμπ και τα στρατιωτικά επιτελεία των ΗΠΑ φέρεται να υποτίμησαν σημαντικά την προθυμία του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ ως αντίποινα στις επιθέσεις, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που επικαλείται το CNN.

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έλαβε πλήρως υπόψη τις πιθανές συνέπειες αυτού που ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν περιγράψει ως το χειρότερο σενάριο που αντιμετωπίζει τώρα η κυβέρνηση, ανέφεραν οι πηγές.

Ενώ βασικοί αξιωματούχοι από τα Υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών ήταν παρόντες σε ορισμένες από τις επίσημες συναντήσεις σχεδιασμού σχετικά με την επιχείρηση πριν από την έναρξή της, η ανάλυση και οι προβλέψεις των υπηρεσιών που θα αποτελούσαν αναπόσπαστα στοιχεία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε προηγούμενες κυβερνήσεις ήρθαν σε δεύτερη μοίρα.

Βιαστικοί υπολογισμοί του επιτελείου Τραμπ

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ήταν βασικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και εκτέλεσης της σύγκρουσης, αναγνώρισαν οι πηγές.

Διαβάστε ακόμα: Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν από το Ισραήλ - Νέες απειλές Τραμπ στην Τεχεράνη - LIVE οι εξελίξεις

Ωστόσο, η προτίμηση του Τραμπ να βασιστεί σε έναν στενό κύκλο συμβούλων στη λήψη αποφάσεων για την εθνική ασφάλεια είχε ως αποτέλεσμα να παραγκωνιστεί η συζήτηση μεταξύ των υπηρεσιών σχετικά με τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση που το Ιράν απαντούσε στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, κλείνοντας τα Στενά.

Και τώρα μπορεί να περάσουν εβδομάδες πριν οι προσπάθειες της κυβέρνησης να μετριάσει τις εντεινόμενες οικονομικές επιπτώσεις φανούν, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών συνοδειών πετρελαιοφόρων μέσω του στενού, τις οποίες το Πεντάγωνο θεωρεί επί του παρόντος πολύ επικίνδυνες για να διεξαχθούν.

«Καμπανάκια» στον Τραμπ από τις ναυτιλιακές

Στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας έχουν υποβάλει τακτικά αιτήματα στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για στρατιωτική συνοδεία, τα οποία όλα έχουν απορριφθεί.

Σε τακτικές ενημερώσεις για τους συμμετέχοντες στη βιομηχανία στην περιοχή, στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι δεν έχουν λάβει εντολές να ξεκινήσουν οποιαδήποτε επιχείρηση συνοδείας και ότι οι κίνδυνοι για τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν εξαιρετικά υψηλοί, σύμφωνα με δύο στελέχη που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στον Γουίλφρεντ Φροστ του Sky News την Πέμπτη ότι αυτές οι συνοδείες θα ξεκινήσουν «μόλις καταστεί στρατιωτικά δυνατό».

«Αυτό ήταν πάντα στον σχεδιασμό μας, ότι υπάρχει πιθανότητα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ή ίσως ένας διεθνής συνασπισμός, να συνοδεύει πετρελαιοφόρα να περνούν», είπε.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι του Τραμπ παραδέχτηκαν στους νομοθέτες κατά τη διάρκεια πρόσφατων απόρρητων ενημερώσεων ότι δεν είχαν προβλέψει για την πιθανότητα το Ιράν να κλείσει το στενό σε απάντηση σε επιθέσεις.

Ο λόγος, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, ήταν ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης πίστευαν ότι το κλείσιμο του στενού θα έβλαπτε περισσότερο το Ιράν παρά τις ΗΠΑ - μια άποψη που ενισχύθηκε από τις κενές απειλές του Ιράν να αναλάβει δράση στο στενό μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το περασμένο καλοκαίρι.

Οι εναλλακτικές του Τραμπ για το Ορμούζ

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης που έχουν αναλάβει την άμβλυνση της ενεργειακής κρίσης επιθυμούν τη συνοδεία των δεξαμενόπλοιων το συντομότερο δυνατό, αλλά προς το παρόν, συνηγορούν για τη διαχείριση της κρίσης σε φάσεις, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και άλλα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Διαβάστε ακόμα: Politico: Υποψίες για ένταση στον Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Βανς για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Μπέσεντ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το Υπουργείο Οικονομικών αίρει προσωρινά τις κυρώσεις για σκάφη με ρωσικό πετρέλαιο που έχουν εγκλωβιστεί στη θάλασσα.

Και νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών βάσει του Νόμου Τζόουνς, του ναυτικού νόμου που ισχύει εδώ και έναν αιώνα και απαιτεί τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μεταξύ λιμένων των ΗΠΑ να μεταφέρονται με αμερικανικά πλοία, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που θα μπορούσε να επιβραδύνει την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα άλλων κινήσεων που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση — πιθανώς με τη μορφή εκτελεστικού διατάγματος — σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις αυξανόμενες τιμές στα πρατήρια.

Ένα βήμα που εξετάζεται είναι η απαλλαγή από τις απαιτήσεις παραγωγής για τους παραγωγούς βενζίνης κατά τους θερμούς μήνες, με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανέφεραν οι πηγές.

Η εξάτμιση της βενζίνης στον αέρα είναι μεγαλύτερη το καλοκαίρι, γι' αυτό και υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις για την πρόληψη υψηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση των κανονιστικών βαρών στους παραγωγούς βενζίνης των ΗΠΑ θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του κόστους, ακόμη και τις εβδομάδες μετά το τέλος της κρίσης, ανέφεραν πηγές.

«Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ μικρή πιθανή αντιστάθμιση σε σύγκριση με τον παράγοντα που οδηγεί τις τιμές της βενζίνης υψηλότερες, δηλαδή τις ανησυχίες για τη φυσική προμήθεια προϊόντων διύλισης σε όλο τον κόσμο, καθώς και για το αργό πετρέλαιο», δήλωσε ο Clayton Seigle, ειδικός σε θέματα ενέργειας στο CSIS.