Ο πόλεμος του Ισραήλ στο νερό της Δυτικής Όχθης: Απειλεί να επιτάξει τις «λίμνες του Σολομώντα»

Το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συστηματικής εξόντωσης των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης, απειλεί τώρα να κατασχέσει αρχαίες δεξαμενές νερού κοντά στη Βηθλεέμ, σε μια κλιμάκωση που θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τον γηγενή πληθυσμό της περιοχής.

Από τότε που ο ακροδεξιός εξτρεμιστής υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, απείλησε ρητά τον Μάιο να «διαγράψει» τις συμφωνίες που επιβεβαίωναν την παλαιστινιακή ιδιοκτησία των Λιμνών του Σολομώντα, σιωνιστές έποικοι και στρατεύματα έχουν εντείνει την παρουσία τους στον χώρο.

Οι ταμιευτήρες αυτοί χρονολογούνται ήδη από τον 2ο αιώνα π.Χ., αν και η κύρια κατασκευή πραγματοποιήθηκε από τους Ρωμαίους έναν αιώνα αργότερα, ως μέρος ενός τεράστιου μηχανικού έργου δεξαμενών, υδραγωγείων και σηράγγων για την παροχή νερού στην Ιερουσαλήμ, η οποία βρίσκεται 13 χιλιόμετρα μακριά.

Λίμνες του Σολομώντα: Το Ισραήλ απειλεί το νερό της Δυτικής Όχθης

Μια τρίτη λεκάνη προστέθηκε υπό την οθωμανική κυριαρχία, όταν χτίστηκε επίσης ένα φρούριο για την προστασία της παροχής νερού. Κατά την περίοδο της Εντολής από το 1923 έως το 1948, οι βρετανικές αρχές εκσυγχρόνισαν το σύστημα με μεταλλικούς σωλήνες και αντλίες.

Το ανοιχτόχρωμο πέτρινο αντλιοστάσιο στέκει πλέον εγκαταλελειμμένο στους δασώδεις λόφους της περιοχής και οι πισίνες, βάθους άνω των 10 μέτρων σε ορισμένα σημεία, δεν διοχετεύουν πλέον νερό στην Ιερουσαλήμ, αλλά έχουν γίνει η κύρια πηγή αναψυχής στην περιοχή, αναφέρει ο Guardian.

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Ένα πρόσφατο απόγευμα, παιδιά από τα γειτονικά χωριά Άρτας και αλ-Χαντέρ έκαναν άλματα από τους πέτρινους τοίχους της μεσαίας λίμνης στα βαθιά πράσινα νερά, ενώ μια χούφτα άντρες ψάρευαν ανάμεσα στα καλάμια στα τείχη στην άλλη πλευρά.

Η παλαιστινιακή ιδιοκτησία των πισίνων συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης Συμφωνίας του Όσλο του 1995. Τις Παρασκευές και τις αργίες, οικογένειες έρχονται από τη Βηθλεέμ, 3,5 χλμ. βορειοανατολικά, για να περάσουν το βράδυ, να κάνουν μπάνιο και πικνίκ.

Καθώς η πόλη έχει περικυκλωθεί από νέους παράνομους ισαρηλινούς οικισμούς από παντού, οι πισίνες αποτελούν ολοένα και περισσότερο καταφύγιο για τους Βηθλεεμίτες.

«Είναι το μόνο μέρος πλέον σε όλη τη Βηθλεέμ που μπορείς να βρεις κάπου να καθίσεις και να απολαύσεις το νερό, τη σκιά, τον πράσινο χώρο - και τώρα προσπαθούν να τον κλέψουν», δήλωσε ο Μαχμούντ Τζάμπερ, ένας τοπικός ακτιβιστής και κηπουρός από την Άρτας, ο οποίος χρησιμοποιεί νερό από τις τοπικές πηγές για την καλλιέργεια λαχανικών.

Παρόλο που μια περιοχή του οικισμού Efrat υψώνεται πάνω από τις πισίνες, αυτές τέθηκαν υπό άμεση απειλή μόλις τον Μάιο, όταν ο υπουργός Σμότριτς και ένας άλλος σκληροπυρηνικός Ισραηλινός πολιτικός, ο Ζβι Σουκότ, έβαλαν την αστυνομία να διώξει Παλαιστίνιους μακριά από την περιοχή, ώστε να μπορέσουν να βιντεοσκοπηθούν να κολυμπούν στη μεσαία πισίνα.

«Αυτή είναι η γη μας», δήλωσε ο Σμότριτς, και ο Σουκότ επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ισραήλ να καταλάβει την περιοχή. Έκτοτε, οι εισβολές από τους εποίκους έχουν γίνει πιο συχνές και στις 10 Ιουλίου Ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποίησαν μια άνευ προηγουμένου επιδρομή, ρίχνοντας δακρυγόνα ενώ παιδιά κολυμπούσαν στα νερά.