Ο Πούτιν από τους πρώτους στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ: Βάζει 1 δισ. δολάρια για τη Γάζα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε στον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει 1 δισεκατομμύριο δολάρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στις ΗΠΑ για την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η κίνηση της Μόσχας έχει φερόμενα στόχο να υποστηρίξει τον παλαιστινιακό λαό σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TAS, όπως μεταφέρει και το ΑΜΠΕ.

Ο Πούτιν είπε επίσης πως η ιδέα να χρησιμοποιηθούν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για το Συμβούλιο Ειρήνης έχει συζητηθεί προηγουμένως με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Υπενθυμίζεται πως ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντήσει τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αργότερα σήμερα, με το Κρεμλίνο να τονίζει τη σημασία των διμερών οικονομικών σχέσεων και του εμπορίου στις συνεχιζόμενες συνομιλίες.