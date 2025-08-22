Μενού

Ο Πούτιν βλέπει «φως στο τέρμα του τούνελ» και αποθεώνει τον Τραμπ

Οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις Μόσχας-Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Πούτιν.

Trump Putin
Τραμπ και Πούτιν | AP
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε απόψε ότι βλέπει «φως στο τέρμα του τούνελ», σε ό,τι αφορά τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Πούτιν απαντούσε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών. Είπε ότι είναι βέβαιος ότι οι ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο χωρών.

«Με την άφιξη (στον Λευκό Οίκο) του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι επιτέλους φάνηκε ένα φως στο τέρμα του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας.

«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου, του προέδρου Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση ότι οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», δήλωσε.

