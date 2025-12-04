«Ο Πούτιν διέταξε τη δηλητηρίαση του πρώην κατασκόπου Σκριπάλ»: Έρευνα κόλαφος στη Βρετανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδεχομένως έδωσε εντολή για την επίθεση με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ κατά του Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ το 2018, σε μια «απίστευτα απερίσκεπτη» ενέργεια που οδήγησε στον θάνατο μιας αθώας γυναίκας.

Αυτά ισχυρίζεται τουλάχιστον το πόρισμα βρετανικής δημόσιας έρευνας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.Ο Σκριπάλ και η κόρη του βρέθηκαν αναίσθητοι σε ένα παγκάκι στην πόλη Σόλσμπερι στη νότια Αγγλία τον Μάρτιο του 2018, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Περίπου τέσσερις μήνες αργότερα, η 44χρονη μητέρα τριών παιδιών Ντον Στέρτζες πέθανε εξαιτίας της έκθεσής της στο δηλητήριο αφότου ο σύντροφός της βρήκε μπουκάλι αρώματος που ήταν απομίμηση, το οποίο οι Ρώσοι κατάσκοποι είχαν χρησιμοποιήσει για να φέρουν λαθραία στη χώρα τον νευροτοξικό παράγοντα, σύμφωνα με την έρευνα.

Έρευνα για Πούτιν - Η εντολή για δηλητηρίαση ήρθε από «ψηλά»

Οι Σκριπάλ και ένας αστυνομικός που πήγε στο σπίτι τους ασθένησαν βαριά εξαιτίας του δηλητηρίου αλλά ανέρρωσαν.

Στα πορίσματά του, ο πρόεδρος, ο πρώην δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας Άντονι Χιουζ δήλωσε πως είναι βέβαιος ότι μια ομάδα αξιωματικών της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού GRU είχε διαπράξει την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Σκριπάλ, που πουλούσε ρωσικά μυστικά στη Βρετανία και εγκαταστάθηκε στη χώρα ύστερα από ανταλλαγή κατασκόπων το 2010.

«Κατέληξα ότι η επιχείρηση για τη δολοφονία του Σεργκέι Σκριπάλ πρέπει να είχε εξουσιοδότηση στο ανώτατο επίπεδο, από τον πρόεδρο Πούτιν», δήλωσε ο Χιουζ στην έκθεσή του.

Η Ρωσία ανέκαθεν αρνείτο την όποια ανάμειξη, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αντιρωσική προπαγάνδα. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Χιουζ δήλωσε ότι οι δύο Ρώσοι που άλειψαν με Νόβιτσοκ το πόμολο στην εξώθυρα του Σκριπάλ είχαν πετάξει το μπουκάλι με το δηλητήριο χωρίς να τους ενδιαφέρει για τον κίνδυνο που έθετε για αθώους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την έρευνα, το μολυσμένο μπουκάλι αρώματος περιείχε αρκετό δηλητήριο για να προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.