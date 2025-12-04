Σκάνδαλο κορυφής στην ΕΕ: Παραιτήθηκε η Φεντερίκα Μογκερίνι από πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, η πρώην κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, παραιτήθηκε από τη θέση της ως πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, αφού κατονομάστηκε ως ύποπτη σε έρευνα απάτης για φερόμενη ευνοιοκρατία σε διπλωματική εκπαίδευση που χρηματοδοτείται από την Ένωση.

Σε δήλωσή της μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κολλεγίου την Πέμπτη, δήλωσε: «Σύμφωνα με τη μέγιστη αυστηρότητα και δικαιοσύνη με την οποία εκτελούσα πάντα τα καθήκοντά μου, αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ από τη θέση της πρύτανη», κατά το euractiv.

Η παραίτηση-βόμβα έρχεται μία ημέρα αφότου ο κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ, Στέφανο Σανίνο, δήλωσε ότι θα αποσυρθεί στα τέλη Δεκεμβρίου, αφού κατονομάστηκε επίσης ως ύποπτος στην έρευνα. Είναι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο.

Αφήνεται στα «χέρια» της δικαιοσύνης η πρύτανης Μογκερίνι

Η έρευνα, υπό την ηγεσία του εισαγγελέα της ΕΕ, επικεντρώνεται σε μια μονοετή σύμβαση που ανατέθηκε στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο πλαίσιο διαγωνισμού για την έναρξη μιας νέας σχολής για την εκπαίδευση νέων εθνικών διπλωματών και δημοσίων υπαλλήλων της ΕΕ για μελλοντικούς ρόλους εκπροσώπησης της Ευρώπης στο εξωτερικό.

Οι εισαγγελείς υποψιάζονται ότι, κατά την περίοδο 2021–22, το Κολλέγιο και η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ ενδέχεται να συνωμότησαν για να κατευθύνουν αθέμιτα κονδύλια της ΕΕ προς το έργο, μεταξύ άλλων φέροντας να ενημέρωσαν εκ των προτέρων το Κολλέγιο για τον διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός άνοιξε επίσημα για πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη. Η Μογκερίνι και ο Σανίνο θεωρούνται αθώοι όσο συνεχίζεται η έρευνα.

«Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα και πιστεύω ότι η ορθότητα της ενέργειας του Κολλεγίου θα διαπιστωθεί», δήλωσε η Μογκερίνι σε ανακοίνωσή της μετά την απελευθέρωσή της από την κράτηση, προσθέτοντας ότι θα προσφέρει «πλήρη συνεργασία στις αρχές».

Η Μογκερίνι υπηρετεί ως πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης από το 2020, επιβλέποντας τις πανεπιστημιουπόλεις του στην Μπριζ, τη Βαρσοβία και τα Τίρανα.

Ανέλαβε επίσης τον ρόλο της διευθύντριας της διπλωματικής ακαδημίας το 2022, μια θέση που οι κυβερνήσεις της ΕΕ μονιμοποίησαν το 2024, χρηματοδοτώντας την με 1,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο πρόεδρος του Κολλεγίου της Ευρώπης, Χέρμαν Βαν Ρομπάι, με τον οποίο επικοινώνησε η Euractiv, αρνήθηκε να σχολιάσει και επεσήμανε ότι δεν είχε δώσει συνέντευξη εδώ και έξι χρόνια.