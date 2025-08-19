Ο Πούτιν είπε στον Tραμπ ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον ουκρανό ηγέτη, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο κ. Πούτιν είπε στον κ. Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον κ. Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη τους όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο, τον ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαίους ηγέτες, εξήγησε η πηγή σε κάποιους δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συζήτηση που είχε χθες Δευτέρα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες «πολύ καλή», διαβεβαιώνοντας ότι άρχισε προσωπικά διευθετήσεις για να οργανωθεί συνάντηση ανάμεσα στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ομόλογό του Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον κ. Πούτιν.

Είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η χορήγηση εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία από ευρωπαϊκές χώρες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ στη συνάντηση.

«Κατά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που μένει να οριστεί, ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και στον πρόεδρο Ζελένσκι», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος, προσθέτοντας πως ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ θα έχουν συμβολή στις διευθετήσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο.

Πάντα σύμφωνα με τον κ. Τραμπ, μετά τη συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα οργανωθεί τριμερής με τη συμμετοχή του ιδίου.