Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, άνοιξε για ακόμα μια φορά λογαριασμούς με την Ευρώπη, απειλώντας την έμμεσα. «Η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο κατά της Ρωσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος Πρόεδρος.

Μάλιστα, επανέλαβε ότι «η Μόσχα δεν αποτελεί απειλή». «Αυτή τη στιγμή, λένε ότι εξετάζουν πώς να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο κατά της Ρωσίας», ανέφεραν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

«Δεν απειλούμε και δεν έχουμε καμία πρόθεση να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί να το κάνουμε; Κανείς δεν συνειδητοποιεί καν ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπλακούμε σε σύγκρουση με την Ευρώπη», δήλωσε.

Ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «τρομάζουν τους λαούς τους με μια φανταστική απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία». «Αυτή η απειλή δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ», πρόσθεσε.

Η Ρωσία, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, ξεκίνησε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος αποτελεί «κόκκινη γραμμή» που δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

Φωτιά στο Κίεβο μετά από Ρωσικό πλήγμα σε αποθήκες | AP

Μια τέτοια ανάπτυξη συζητείται από τους Ευρωπαίους ηγέτες εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν έχει ποτέ υλοποιηθεί.

Η Ρωσία δικαιολογεί την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας επικαλούμενη αυτό που χαρακτηρίζει ως απειλή που αποτελεί η επέκταση του ΝΑΤΟ στα σύνορά της, της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας στην οποία το Κίεβο επιδιώκει να ενταχθεί.