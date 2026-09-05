Ο Πούτιν συνομίλησε με τους απεσταλμένους του Τραμπ και έστειλε τα «ευχαριστώ» του: «Η κατάσταση δεν είναι απλή»

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και των απεσταλμένων του Αμερικανού ομολόγου του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διαρκεί περισσότερα από τέσσερα χρόνια, ολοκληρώθηκαν στο Κρεμλίνο έπειτα από περίπου τρεις ώρες, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα τελείωσε, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν είχε συνομιλίες μέχρι αργά απόψε με τους απεσταλμένους που κόμισαν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια, οι δύο αξιωματούχοι αναμένεται να μεταβούν στο Κίεβο, για πρώτη φορά ως διαμεσολαβητές.

«Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω θερμά στη Μόσχα. Η κατάσταση σίγουρα δεν είναι απλή» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στους δύο απεσταλμένους, σε μια μεγάλη αίθουσα του Κρεμλίνου, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ρωσική τηλεόραση.

«Αλλά πριν συζητήσουμε το θέμα αυτό, θα ήθελα να ζητήσω από όλους να μεταφέρουν τις καλύτερες ευχές και τις ευχαριστίες στον Αμερικανό πρόεδρο, κ. Τραμπ» πρόσθεσε ο Πούτιν.