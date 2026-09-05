Συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα - Έδωσε εντολή για τριήμερη παύση επιθέσεων

Συνάντηση με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ των ΗΠΑ θα έχει σήμερα, Σάββατο (05/09), ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επεσήμανε στο πρακτορείο ειδήσεων TASS πως ο Πούτιν θα υποδεχθεί σήμερα την ειρηνευτική ομάδα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.
Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται γνωστό πως ο Ρώσος πρόεδρος διέταξε τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνάντησης.
Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ προσγειώθηκαν στη Μόσχα το μεσημέρι με τον στόχο να είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, αύριο αναμένεται να βρεθούν στο Κίεβο.
Άτομο, που διατήρησε την ανωνυμία του, σημείωσε πως η αυτοκινητοπομπή παρέλαβε την αποστολή από το κυβερνητικό αεροδρόμιο της Μόσχας και κατερυθύνθηκε προς την πόλη.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι δύο άνδρες θα πετάξουν στην Ουκρανία την Κυριακή.
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