Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ξέχασε τον τίτλο και πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη της Άστον Βίλα

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της Βρετανίας βρέθηκε στον τελικό του Europa League μεταξύ της Άστον Βίλα με τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη και πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη των αγγλικής ομάδας.

Όπως κάθε άλλος φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα, όπως δηλώνει ο Γουίλιαμ, περίμενε 30 χρόνια για να δει την ομάδα του να κερδίζει κάποιον τίτλο. Αλλά με τον Ουνάι Έμερι στον πάγκο, η επιτυχία ήρθε.

Κάμερες τον κατέγραψαν στο γήπεδο να εγκαταλείπει το βασιλικό πρωτόκολλο, πανηγυρίζοντας τρελά, για τα τρία γκολ της ομάδας και τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο από το 1982.

Στο επίσημο μήνυμά του, ωστόσο, ήταν πιο συγκρατημένος.

«Καταπληκτική βραδιά!! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, την ομάδα, το προσωπικό και όλους όσους συνδέονται με τον σύλλογο! 44 χρόνια από την τελευταία γεύση ευρωπαϊκού τίτλου!» επεσήμανε.

Η ανάρτηση του πρίγκιπα Γουίλιαμ για τη νίκη της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ο πρίγκιπας φρόντισε, επίσης, να απαθανατίσει την ιστορική στιγμή που ο Τζον ΜακΓκιν ύψωσε το τρόπαιο στον ουρανό.

Ο αρχηγός της Βίλα ρωτήθηκε για το περιστατικό και αναφέρθηκε στον Γουίλιαμ ως «έναν απλό άνθρωπο».

«Είναι ένας μεγάλος οπαδός της Βίλα, δεν θα έλειπε ποτέ. Είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι υπέροχο να έχεις την υποστήριξή του» επεσήμανε.

Γιατί είναι τόσο θερμός οπαδός της Άστον Βίλα ο πρίγκιπας Γουίλιαμ

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο πρίγκιπας είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζει την ομάδα.

Άρχισε να την υποστηρίζει κατά τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων στο Μπέρκσαϊρ, επιλέγοντας κάτι διαφορετικό από τις παρέες του.

«Πριν από πολύ καιρό στο σχολείο, ασχολήθηκα πολύ με το ποδόσφαιρο. Έψαχνα για ομάδες. Όλοι οι φίλοι μου στο σχολείο ήταν είτε οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είτε οπαδοί της Τσέλσι και δεν ήθελα να ακολουθήσω τις συνηθισμένες ομάδες» είχε πει το 2015.

Εξήγησε πως ήθελε μία πιο... μέτρια επιλογή, που να μπορεί να του χαρίσει περισσότερες συγκινήσεις μέσω των σκαμπανεβασμάτων της.

«Η Άστον Βίλα είχε πάντα σπουδαία ιστορία. Έχω φίλους που υποστηρίζουν την Άστον Βίλα και ένας από τους πρώτους αγώνες Κυπέλλου Αγγλίας που παρακολούθησα ήταν ο αγώνας Μπόλτον εναντίον Άστον Βίλα το 2000. Δυστυχώς, η Βίλα έχασε από την Τσέλσι (σ.σ. στον τελικό)» πρόσθεσε.

«Ήταν η ατμόσφαιρα, η συντροφικότητα και πραγματικά ένιωσα ότι υπήρχε κάτι με το οποίο μπορούσα να συνδεθώ»