Ο πρόεδρος του Ιράν επιβεβαίωσε την δολοφονία του υπ. Πληροφοριών Χατίμπ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών Ισμαΐλ Χατίμπ σκοτώθηκε στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καταδικάζοντας την «δειλή δολοφονία».

Σε ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν δεν ανέφερε ποιος διέπραξε την επίθεση, αλλά νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι ο Χατίμπ είχε «εξουδετερωθεί».

Διαβάστε επίσης: Εσμαήλ Χατίμπ, το «κυνηγόσκυλο» του Χαμενεΐ: Πώς ο θάνατός του θα ήταν κομβικός για ΗΠΑ και Ισραήλ

«Η δειλή δολοφονία των αγαπητών μου συναδέλφων Εσμάιλ Χατίμπ, Αλί Λαριτζάνι και Αζίζ Νασιρζαντέχ, μαζί με ορισμένα μέλη των οικογενειών τους και την ομάδα που τους συνόδευε, μας έχει βυθίσει στο πένθος», δήλωσε, αναφερόμενος στον πρόσφατα δολοφονημένο επικεφαλής ασφαλείας και υπουργό Άμυνας του Ιράν.

ترور ناجوانمردانه همکاران عزیزم اسماعیل خطیب، علی لاریجانی و عزیز نصیرزاده در کنار بعضی از اعضای خانواده و تیم همراهشان داغدارمان کرد.

شهادت دو عضو کابینه و دبیر شعام و سرداران نظامی و بسیجی را به مردم بزرگ ایران تسلیت می‌گویم. مطمئنم راهشان محکم‌تر از قبل ادامه خواهد داشت. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 18, 2026



