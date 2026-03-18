Ο πρόεδρος του Ιράν επιβεβαίωσε την δολοφονία του υπ. Πληροφοριών Χατίμπ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών Ισμαΐλ Χατίμπ σκοτώθηκε στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καταδικάζοντας την «δειλή δολοφονία».
Σε ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν δεν ανέφερε ποιος διέπραξε την επίθεση, αλλά νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι ο Χατίμπ είχε «εξουδετερωθεί».
«Η δειλή δολοφονία των αγαπητών μου συναδέλφων Εσμάιλ Χατίμπ, Αλί Λαριτζάνι και Αζίζ Νασιρζαντέχ, μαζί με ορισμένα μέλη των οικογενειών τους και την ομάδα που τους συνόδευε, μας έχει βυθίσει στο πένθος», δήλωσε, αναφερόμενος στον πρόσφατα δολοφονημένο επικεφαλής ασφαλείας και υπουργό Άμυνας του Ιράν.
