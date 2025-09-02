«Ο θάνατος της Ελλάδας»: Η ανάρτηση «φωτιά» του Έλον Μασκ για το δημογραφικό

Η είδηση ότι 700 σχολεία στην Ελλάδα έχουν κλείσει λόγω της δημογραφικής κρίσης έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φτάνοντας μέχρι και το εξωτερικό. Σήμερα το πρωί, οι Financial Times δημοσίευσαν σχετικό άρθρο για τη χώρα, ενώ πριν από λίγο τοποθετήθηκε και ο Έλον Μασκ με σχόλιό του.

Ο μεγαλοεπιχειρηματίας έκανε αναδημοσίευση την είδηση από το λογαριασμό Visegrad 24 στο Χ.

Μάλιστα, έγραψε λεζάντα που λέει: «Ο θάνατος της Ελλάδας» σχολιάζοντας με μια λακωνική φράση το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας.

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

Δημογραφική κρίση: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι θάνατοι

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Ελλάδα είδε τον πληθυσμό της αναπαραγωγικής ηλικίας να μειώνεται αισθητά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα οι γεννήσεις να σημειώνουν συνεχή πτώση. Το 2022, οι γεννήσεις υποχώρησαν κάτω από τις 80.000, ενώ το 2023 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις σχεδόν στο διπλάσιο.

Η καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρα Τραγάκη, επισημαίνει πως: «Η μείωση είναι ταχύτατη και ιδιαίτερα έντονη στη χώρα μας».

Ο μέσος όρος ηλικίας γέννησης του πρώτου παιδιού για τις Ελληνίδες έχει ξεπεράσει τα 32 έτη, ενώ ο δείκτης γονιμότητας έχει πέσει στο 1,35, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Παράλληλα, παραμένει χαμηλό και το ποσοστό γεννήσεων εκτός γάμου.

Η εικόνα επιδεινώθηκε και από τη μετανάστευση χιλιάδων νέων και μορφωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό την περίοδο της οικονομικής κρίσης, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τον αριθμό των εν δυνάμει γονέων.

Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στο να κλείσουν 700 σχολεία λόγω μείωσης των μαθητών.