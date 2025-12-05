Ο Τραμπ αναδεύει έριδες: «Η Ευρώπη θα γίνει αγνώριστη, υφίσταται πολιτισμική διαγραφή»

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διακινεί πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή» και αμφισβήτησε το κατά πόσον ορισμένα έθνη μπορούν να παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι, σε ένα νέο στρατηγικό έγγραφο που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Γηραιά Ήπειρο.

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, μήκους 33 σελίδων, παρουσιάζει τον ηγέτη των ΗΠΑ να σκιαγραφεί το όραμά του για τον κόσμο και πώς θα αξιοποιήσει τη στρατιωτική και οικονομική ισχύ των ΗΠΑ για να εργαστεί προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο Τραμπ περιέγραψε το έγγραφο ως «οδικό χάρτη» για να διασφαλίσει ότι η Αμερική θα παραμείνει «το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην ανθρώπινη ιστορία».

Τραμπ: «Σε 20 χρόνια, η Ευρώπη θα είναι αγνώριστη»

Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν αρχίσει να αντιδρούν, με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ να λέει ότι η χώρα του δεν χρειάζεται «εξωτερικές συμβουλές».

Μια επίσημη «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» συνήθως δημοσιεύεται από τους προέδρους μία φορά κάθε θητεία. Μπορεί να αποτελέσει ένα πλαίσιο για μελλοντικές πολιτικές και προϋπολογισμούς, καθώς και να σηματοδοτήσει στον κόσμο πού βρίσκονται οι προτεραιότητες του προέδρου.

Το νέο έγγραφο ακολουθεί παρόμοια ρητορική με την ομιλία του Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη νωρίτερα φέτος, όπου άσκησε σκληρή κριτική για τη Δυτική Ευρώπη και την προσέγγισή της στη μετανάστευση και την καθαρή ενέργεια.

Η νέα έκθεση επαναλαμβάνει την άποψη του Τραμπ, ζητώντας την αποκατάσταση της «δυτικής ταυτότητας», την καταπολέμηση της ξένης επιρροής, τον τερματισμό της μαζικής μετανάστευσης και την μεγαλύτερη εστίαση στις προτεραιότητες των ΗΠΑ, όπως η καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.

Εστιάζοντας στην Ευρώπη, υποστηρίζει ότι αν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι «μη αναγνωρίσιμη σε 20 χρόνια ή λιγότερο» και τα οικονομικά της ζητήματα «επισκιάζονται από την πραγματική και πιο έντονη προοπτική της πολιτισμικής διαγραφής».

«Δεν είναι καθόλου προφανές εάν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν οικονομίες και στρατούς αρκετά ισχυρούς ώστε να παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι», αναφέρει το έγγραφο.