Ο Τραμπ απειλεί και ο Περσικός Κόλπος «βράζει»: Η πιθανότητα να ξεκινήσουν πόλεμο με το Ιράν οι ΗΠΑ

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα στους Ιρανούς που διαμαρτύρονται κατά του καθεστώτος ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Έκτοτε, υπήρξε μια αργή, σταθερή και σημαίνουσα συσσώρευση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς έχουν σταλεί αεροπλανοφόρα και προσωπικό στον Περσικό Κόλπο, αναφέρει το BBC.

Η Αμερική, η οποία είναι ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο, έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει το Ιράν. Η επιχείρηση «Midnight Hammer» του περασμένου Ιουνίου είχε ως στόχο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Το ερώτημα τώρα είναι: Ετοιμάζονται οι ΗΠΑ να χτυπήσουν ξανά το Ιράν;

Επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν: Τα σημάδια

Η τελευταία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνει ότι μπορεί, προειδοποιώντας το Ιράν ότι αν δεν καταλήξει σε συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, «η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη!».

Διαβάστε ακόμα: Η Τεχεράνη απαντά στο τελεσίγραφο Τραμπ: «Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μια «τεράστια Αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν και - όπως στη Βενεζουέλα όπου οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο - είναι «έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή της, με ταχύτητα και βία, εάν χρειαστεί».

Κάλεσε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά πρόσθεσε ότι ο χρόνος «τελειώνει».

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη σημαντικό στρατιωτικό αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή, με έως και 50.000 στρατιωτικούς στην περιοχή.

Περίπου 10.000 από αυτούς στρατοπεδεύουν στην αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ. Αλλά οι ΗΠΑ έχουν επίσης βάσεις στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και το Μπαχρέιν.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, οι αναφορές από ανοιχτές πηγές πληροφοριών έχουν εντοπίσει δεκάδες επιπλέον στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που φτάνουν στην περιοχή.

Πιστεύεται ότι ορισμένα από αυτά τα μεταγωγικά αεροσκάφη μετέφεραν πρόσθετα συστήματα αεράμυνας, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι η Αμερική λαμβάνει μέτρα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τους συμμάχους της στον Κόλπο από πιθανά αντίποινα, εάν ο Πρόεδρος Τραμπ διατάξει επίθεση στο Ιράν.

Η Βρετανία, επίσης, έχει στείλει μια μοίρα αεροσκαφών Typhoon στην περιοχή «για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας».

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διεξάγει μια μεγάλη άσκηση στην περιοχή (Agile Spartan) «για να καταδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ».

Εξίσου σημαντική είναι η άφιξη μιας ομάδας κρούσης αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή.

Το USS Abraham Lincoln βρισκόταν στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού όταν έλαβε εντολή να γυρίσει πίσω και να κατευθυνθεί προς τον Κόλπο. Μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, με μια αεροπορική πτέρυγα περίπου 70 αεροσκαφών.

Το USS Abraham Lincoln περιλαμβάνει τα πιο σύγχρονα stealth αεροσκάφη F35, ικανά να αποφεύγουν τα εχθρικά ραντάρ. Η ομάδα κρούσης περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά φορτωμένα με πυραύλους κρουζ Tomahawk και συνήθως συνοδεύεται από ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, το οποίο βάλλει με το ίδιο όπλο.

Αυτό έρχεται να προστεθεί στα δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά που βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Σύμφωνα με τα λόγια του Προέδρου Τραμπ: «Έχουμε έναν μεγάλο στολίσκο που πλέει στην περιοχή και θα δούμε τι θα συμβεί».

Επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν: Οι πιθανοί στόχοι

Ο Μάθιου Σάβιλ, διευθυντής στρατιωτικών επιστημών, λέει ότι με την τρέχουσα στρατιωτική τους θέση στην περιοχή, οι ΗΠΑ «πιθανότατα θα μπορούσαν να πάνε σχεδόν οπουδήποτε στο Ιράν και να χτυπήσουν σχεδόν οτιδήποτε, εκτός από τις πιο βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις» - κάτι που πιθανότατα θα απαιτούσε βομβαρδιστικά B2.

Τι μπορεί όμως να στοχεύσουν οι ΗΠΑ, αν ο Πρόεδρος Τραμπ δώσει την εντολή;

Ο Σάβιλ, ο οποίος εργάστηκε στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την πολιτική απέναντι στο Ιράν, λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν μια σειρά από επιλογές.

Το πρώτο θα μπορούσε να είναι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, «όπως η απειλή βαλλιστικών πυραύλων ή οι παράκτιες πυραυλικές του συστοιχίες». Τουλάχιστον, αυτό θα μπορούσε να δυσκολέψει το καθεστώς να αντιδράσει, κάτι που απειλεί να κάνει.

Το Ιράν εξακολουθεί να έχει σημαντικά αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας. Αυτό κάνει ορισμένους από τους συμμάχους της Αμερικής στον Κόλπο νευρικούς. Αρκετοί έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν θα υποστηρίξουν περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν να στοχοποιηθεί το ίδιο το καθεστώς.

Ο Σάβιλ λέει ότι «θα μπορούσαν να επιτεθούν στα κέντρα της στρατιωτικής εξουσίας, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και ίσως των πολιτοφυλακών που καταστέλλουν τους διαδηλωτές».

Η προσπάθεια αποκεφαλισμού της ηγεσίας του Ιράν, ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολη και επικίνδυνη.

Ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αποδείξει ότι είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, έχει καταστήσει σαφές στο παρελθόν ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια μακροχρόνια και παρατεταμένη σύγκρουση.