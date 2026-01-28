Η Τεχεράνη απαντά στο τελεσίγραφο Τραμπ: «Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί»

Η ιρανική πλευρά απάντησε σήμερα (28/1) στις απειλές Τραμπ, δηλώνοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη για διάλογο, αλλά αν δεχθεί επίθεση θα απαντήσει αναλόγως.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα από ανάρτηση στο Truth Social, προειδοποίησε τους Ιρανούς ότι «ή θα κάνουν συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά ή έρχεται χειρότερη επίθεση».

Το Ιράν μέσω της διπλωματικής αποστολής της Τεχεράνης, δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ: «Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα (αμοιβαία) συμφέροντα. Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν» ανέφερε η αποστολή του Ιράν σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ στέλνει πλοία στη Μέση Ανατολή προειδοποιώντας: «Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή» σημείωσε.

Σημειώνεται πως το USS Abraham Lincoln και συνοδά πολεμικά κινούνται εδώ και μέρες προς την περιοχή.