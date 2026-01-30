Ο Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν: «Μακάρι να μην χρειαστεί η στρατιωτική βία»

Στο θέμα του Ιράν επανήλθε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σημείωσε πως έχει ενημερώσει την Τεχεράνη ότι «πρέπει να κάνει δύο πράγματα» για να αποφύγει την στρατιωτική επέμβαση.

«Το νούμερο ένα, όχι πυρηνικά. Το νούμερο δύο, να σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές» εξήγησε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως «σκοτώνουν χιλιάδες (σ.σ. διαδηλωτές)».

Την ώρα που επιπλέον αμερικανικές δυνάμεις κινούνται προς τον Περσικό Κόλπο, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως «έχουμε πολλά και πολύ ισχυρά πλοία που πλέουν προς το Ιράν αυτή τη στιγμή και θα ήταν υπέροχο αν δεν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε».

Αυτό είναι μόνο το τελευταίο δείγμα της πίεσης που ασκεί, εδώ και εβδομάδες, στην Τεχεράνη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μία νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράγκτσι, έχει ξεκαθαρίσει πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι «με το δάχτυλο στην σκανδάλη» ώστε να «δώσουν μία άμεση και ισχυρή απάντηση» σε κάθε είδους βία.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια Τραμπ.

Σημειώνεται πως διεθνή μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν τις τελευταίες μέρες, επικαλούμενα πηγές από την Ουάσινγκτον, πως ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προσανατολίζεται σε επίθεση στο Ιράν, αλλά επιθυμεί να γίνει ένα «ισχυρό πλήγμα».

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται να βάλει στο στόχαστρό του μέλη της ιρανικής ηγεσίας και αξιωματούχους ασφαλείας που εμπλέκονται στη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών, όπως και πυρηνικές εγκαταστάσεις και κυβερνητικά κτίρια.

Δεν είναι απίθανο να στοχεύσουν και τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος κρίνεται - τουλάχιστον - αβέβαιη καθώς φαίνεται να κρύβεται βαθιά στα λαγούμια του Ιράν.