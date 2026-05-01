Ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν: «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να αποδεχθώ»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (1/5) ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τη νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό ενός δίμηνου πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Θέλει να κάνει συμφωνία επειδή δεν έχει πλέον στρατό», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, η νέα πρόταση διαβιβάστηκε νωρίτερα από την Τεχεράνη στις ΗΠΑ, μέσω Πακιστάν.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε σύμφωνα με το CNBC: «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να αποδεχθώ».

Η νέα πρόταση που διαβίβασε στις ΗΠΑ το Ιράν μέσω Πακιστάν

Νωρίτερα την Παρασκευή, Πακιστανοί αξιωματούχοι στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίοι έχουν εμπλακεί στη διαμεσολάβηση ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επιβεβαίωσαν στο MS NOW ότι το Ιράν τους έστειλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία είχαν διαβιβάσει σε Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ, μιλώντας στον Λευκό Οίκο, είπε ότι το Ιράν έχει «κάνει πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, «αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουν ποτέ εκεί».

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει «τεράστια διχόνοια» μεταξύ των ηγετών του Ιράν, κάτι που έχει περιπλέξει τη διαδικασία ειρήνης.

«Έχουν τεράστιο πρόβλημα να συνεννοηθούν μεταξύ τους», είπε ο Τραμπ. «Στο Ιράν, η ηγεσία είναι πολύ κατακερματισμένη. Υπάρχουν δύο ή τρεις ομάδες, ίσως και τέσσερις, και είναι μια πολύ διασπασμένη ηγεσία».

«Και με αυτά δεδομένα, όλοι θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά όλοι είναι μπερδεμένοι», πρόσθεσε.