Ο Τραμπ εναντίον των Antifa: Πόσο εφικτό είναι να τους κηρύξει τρομοκρατική οργάνωση

Μπορεί να μας έχει συνηθίσει στα αυθαίρετα προεδρικά διατάγματα, αλλή η νομική «λάσκα» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να χαρακτηρίσει τους Antifa ως «μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση», δεν είναι ξεκάθαρη.

Οι ισχύοντες κανόνες επιτρέπουν στην κυβέρνηση, και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Εξωτερικών, να καταρτίσει έναν κατάλογο «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων», γεγονός που καθιστά έγκλημα την παροχή κεφαλαίων ή άλλης «υλικής υποστήριξης» σε αυτές τις ομάδες.

Αλλά η λέξη-κλειδί εδώ είναι «ξένο», και οι ειδικοί με τους οποίους μίλησε το BBC επεσήμαναν ότι τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου βάσει της 1ης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, περιορίζουν την ικανότητα του Τραμπ να εφαρμόσει τέτοια μέτρα.

Τραμπ vs Antifa: Θα του βγει η...«σταυροφορία»;

«Σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία, κανείς δεν μπορεί να τιμωρηθεί επειδή εντάχθηκε σε μια ομάδα ή επειδή έδωσε χρήματα σε μία», δήλωσε στο BBC ο καθηγητής David Schanzer, διευθυντής του Κέντρου για την Τρομοκρατία και την Εσωτερική Ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο Duke.

Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι ο χαρακτηρισμός μιας οργάνωσης από έναν πρόεδρο ως «τρομοκρατικής» δεν επηρεάζει «αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα».

Ο Ρούμεν Τσόλακοφ, ειδικός στο συνταγματικό δίκαιο των ΗΠΑ στο King's College του Λονδίνου, δήλωσε επίσης ότι τα δικαιώματα της πρώτης τροπολογίας θα μπορούσαν να προστατεύσουν τους ακτιβιστές Antifa από κυβερνητικές ενέργειες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει μια τέτοια ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας τον Μάιο του 2020, έγραψε στο Twitter ότι σχεδίαζε να χαρακτηρίσει αυτό που θεωρεί «ακροαριστερό κίνημα», τρομοκρατική οργάνωση μετά τις διαμαρτυρίες για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Ποιοι είναι οι Antifa

Οι Antifa είναι ένα κίνημα που, σε αντίθεση με ένα πολιτικό κόμμα ή οργάνωση, δεν είναι μια οργανωμένη ή δομημένη ομάδα. Συνήθως αναγνωρίζεται περισσότερο ως ένα χαλαρό, χωρίς ηγεσία κίνημα διαδηλωτών και ακτιβιστών, του οποίου το όνομα σημαίνει «αντιφασιστικό».

Στις ΗΠΑ, το κίνημα γνώρισε μια αύξηση στην προβολή του μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Έκτοτε, ακτιβιστές τους συγκρούονται συστηματικά με ακροδεξιούς διαδηλωτές και αστυνομικούς, τόσο σε έντονες διαμάχες στο διαδίκτυο όσο και σε βίαιες διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, με αποκορύφωμα τις αντιδιαδηλώσεις του 2017 στο Σάρλοτσβιλ μετά τη δολοφονία του Φλόιντ από αστυνομικό.

Οι επικριτές του κινήματος λένε ότι αυτό που διαφοροποιεί τους Antifa από την κυρίαρχη αριστερά είναι η προθυμία ορισμένων ακτιβιστών τους να χρησιμοποιήσουν βία για να προωθήσουν τον σκοπό τους.

Οι υποστηρικτές τους, με τη σειρά τους, λένε ότι η χρήση βίας γίνεται σε αυτοάμυνα ή για την υπεράσπιση των κοινοτήτων τους.