Ο Τραμπ φέρνει ξανά το «παλιό καλό» σχέδιο για την Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών και παροπλισμός

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί ασφυκτική πίεση στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποζητώντας η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η πρόταση Τραμπ θα έβλεπε το Κίεβο να παραχωρεί κατεχόμενα εδάφη του και ορισμένα όπλα, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και μίλησαν την Τετάρτη, μεταφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το Reuters οι πηγές, που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες, ανέφεραν ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων. Η Ουάσινγκτον θέλει το Κιέβο να αποδεχθεί κατ' ελάχιστον τα κύρια σημεία.

Σχέδιο Τραμπ με «ευλογίες» Πούτιν

Νωρίτερα την Τετάρτη 19/11, το Axios προχώρησε στην αποκάλυψη ότι οι ΗΠΑ διεξήγαγε μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία για την κατάρτιση του νέου σχεδίου που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, επικαλούμενο πληροφορίες από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, γίνεται λόγος για ένα σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία έκτοτε παραβιάζεται καθημερινά από το Ισραήλ.

Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για το σχέδιο. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσουν η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι υποστηρικτές της.

Σχέδιο Τραμπ: 28 σημεία, 4 κεφάλαια

Το σχέδιο του Τραμπ επεκτείνεται σε 28 σημεία, τα οποία ανταποκρίνονται σε τέσσερα κεφάλαια:

ειρήνη στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας ασφάλεια στην Ευρώπη μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, δεν είναι ακόμα σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις αναπτύσσονται, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερη γη από ό,τι έχει απαιτήσει το Κρεμλίνο.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διευθύνει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και είναι επίσης βαθιά εμπλεκόμενος στη διπλωματία για την Ουκρανία, δήλωσε στο Axios τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες σε συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ, όταν επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Ντμίτριεφ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας, διότι, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση πραγματικά ακούγεται».