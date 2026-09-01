Ο Τραμπ ήταν πάντα η «πίσω πόρτα»: Πώς το Ιράν παραμένει όρθιο αξιοποιώντας το ανατολικό μπλοκ

Αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τον οικονομικό πόλεμο κατά του Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία καταφέρνει να συντηρείται, διατηρώντας τις επαφές της με ηγέτες χωρών του ανατολικού μπλοκ, με τις τεράστιες οικονομίες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας να ανοίγονται μπροστά της.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν βρέθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη μαζί με άλλους ηγέτες στο πλαίσιο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Κιργιστάν, σηματοιδοτώντας στις ΗΠΑ πως οι απειλές τους πέφτουν σε κωφά ώτα.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε στον Πεζεσκιάν ότι επιθυμεί να ενισχύσει τις σχέσεις «σε διάφορους τομείς», ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, έκανε παρόμοιες δηλώσεις, αναφέρει το Bloomberg.

Στις «αγκάλες» του ανατολικού μπλοκ το Ιράν

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, ζήτησε στενότερη συνεργασία «σε διάφορους εμπορικούς και οικονομικούς τομείς», ενώ ο ηγέτης του Κιργιστάν, Σαντίρ Τζαπάροφ, πρότεινε στην Τεχεράνη να επενδύσει σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη χώρα της Κεντρικής Ασίας.

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι ο SCO θα πρέπει να ιδρύσει τη δική του τράπεζα και οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων (Export Credit Agency).

Ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, τους ηγέτες των χωρών που ίδρυσαν τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης ως γεωπολιτικό και οικονομικό αντίβαρο στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένες συμφωνίες στο Κιργιζιστάν με το Ιράν. Ωστόσο, η δημόσια διπλωματία αποτελεί ένα ακόμη σημάδι του πόσο δύσκολο θα είναι για την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναγκάσει την Τεχεράνη σε παραχωρήσεις σχετικά με τον πόλεμο.