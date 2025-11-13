«Ο Τραμπ ήξερε για τα κορίτσια - Μπορείς να τον τελειώσεις»: Νέα email του Επστάιν καίνε τον πρόεδρο

Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν ακόμα 20.000 σελίδες εγγράφων από την περιουσία του χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν, μεταξύ τους ορισμένα που «καίνε» τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίς την Τετάρτη (13/11), οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής δημοσίευσαν τρεις ανταλλαγές email, συμπεριλαμβανομένης αλληλογραφίας μεταξύ του Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή, και της επί χρόνια συνεργάτιδάς του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Δημοσίευσαν επίσης ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ του Επστάιν και του συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία για τον Τραμπ, μεταφέρει το BBC.

Τραμπ: Πανικός στους Ρεπουμπλικάνους με τις νέες αποκαλύψεις

Με αστραπιαία αντανακλαστικά, οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν καταιγισμό εντύπων και δηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τις αποκαλύψεις προσπάθεια των Δημοκρατικών για συκοφαντία.

Είπαν επίσης ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια «να δημιουργηθεί μια ψευδής αφήγηση για να στιγματιστεί ο Πρόεδρος Τραμπ».

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα «διέρρευσαν επιλεκτικά» από τους Δημοκρατικούς της Βουλής σε «φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης για να δημιουργήσουν μια ψεύτικη αφήγηση για να δυσφημίσουν τον Πρόεδρο Τραμπ».

«Το γεγονός παραμένει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έδιωξε τον Τζέφρι Έπσταϊν από την ομάδα του πριν από δεκαετίες επειδή ήταν άβολος με τις γυναίκες υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένης της Τζιούφρε», είπε.

Email Επστάιν - Μάξγουελ: «Το θύμα πέρασε ώρες με τον Τραμπ»

Το πρώτο email που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί είναι από το 2011 και αφορά τον Επστάιν και τη Μάξγουελ.

Σε αυτό, ο Επστάιν γράφει στη Μάξγουελ: «Θέλω να καταλάβεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ... [ΤΟ ΘΥΜΑ] πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του».

Ο Επστάιν γράφει στη συνέχεια ότι ο Τραμπ «δεν έχει αναφερθεί ούτε μία φορά», ούτε καν από τον «αρχηγό της αστυνομίας».

Η Μάξγουελ απάντησε: «Το σκέφτομαι αυτό...»

Το όνομα του θύματος είχε διαγραφεί από το email που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί, αν και η μη διατυπωμένη έκδοση βρίσκεται στο τμήμα που δημοσίευσε η επιτροπή. Αυτό δείχνει το όνομα «Βιρτζίνια».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι αναφέρεται στην εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζούφρε, μια εξέχουσα κατήγορο του Έπσταϊν, η οποία αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος . Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η Τζούφρε «επανειλημμένα δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν εμπλέκεται σε καμία απολύτως παράβαση και ότι «δεν θα μπορούσε να ήταν πιο φιλικός» απέναντί ​​της στις περιορισμένες αλληλεπιδράσεις τους».

Email Επστάιν - Γουλφ: «Ο Τραμπ γνώριζε για τα κορίτσια»

Σε ανταλλαγές με τον συγγραφέα Γουλφ, ο Επστάιν συζητά τη σύνδεσή του με τον Τραμπ, ο οποίος - εκείνη την εποχή - διεξήγαγε εκστρατεία για την προεδρία ενόψει της πρώτης του θητείας.

Σε μια δεύτερη ανταλλαγή email που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί, ο Γουλφ έγραψε στον Επστάιν το 2015 για να τον ενημερώσει ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ για τη σχέση τους, «είτε στον αέρα είτε σε συνέντευξή του αργότερα».

Ο Επστάιν απαντά: «Αν μπορούσαμε να του δώσουμε μια απάντηση, ποια πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι;»

Ο Γουλφ γράφει: «Νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσετε να κρεμαστεί. Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σας δίνει πολύτιμο δημόσιο και πολιτικό πλεονέκτημα.

Μπορείτε να τον κρεμάσετε με τρόπο που ενδεχομένως θα σας δημιουργήσει όφελος ή, αν όντως φαίνεται ότι θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσατε να τον σώσετε, και να το υποχρεώσετε σε εσάς».

Προσθέτει: «Φυσικά, είναι πιθανό, όταν του ζητηθεί, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας εξαιρετικός τύπος, έχει πετύχει μια άκομψη συμφωνία και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα έπρεπε να τεθεί εκτός νόμου σε ένα καθεστώς Τραμπ».

«Προσπαθώ να μιλήσω για αυτήν την ιστορία εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Γουλφ την Τετάρτη.

Σε ξεχωριστό email από τον Οκτώβριο του 2016, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο Γουλφ προσφέρει στον Επστάιν την ευκαιρία να δώσει μια συνέντευξη που θα μπορούσε να «τελειώσει» τον Τραμπ.

«Υπάρχει η ευκαιρία να βγείτε μπροστά αυτή την εβδομάδα και να μιλήσετε για τον Τραμπ με τρόπο που θα μπορούσε να σας κερδίσει μεγάλη συμπάθεια και να βοηθήσει στην εξόντωσή του. Ενδιαφέρεστε;», γράφει ο Γουλφ στον Επστάιν .

Ένα τρίτο email που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί χρονολογείται από τον Ιανουάριο του 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Σε αυτό, ο Επστάιν λέει στον Γουλφ: «Ο Τραμπ είπε ότι μου ζήτησε να παραιτηθώ» προφανώς αναφερόμενος στη συμμετοχή του στο κλαμπ Mar-a-Lago του προέδρου, προσθέτοντας ότι «δεν ήταν ποτέ μέλος».

Ο Επστάιν προσθέτει ότι «φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Απαντώντας στην ανακοίνωση σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο Γουλφ είπε: «Μερικά από αυτά τα email είναι μεταξύ εμού και του Επστάιν , με τον ίδιο να συζητά τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ».

«Προσπαθώ να μιλήσω για αυτήν την ιστορία εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε.