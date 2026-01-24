Ο Τραμπ κατηγόρησε ως «δράστη» τον 37χρονο που σκότωσε η ICE: «Καζάνι που βράζει» η Μινεάπολις

Δεν άργησε να «βεβηλώσει» τη μνήμη του 37χρονου που έπεσε νεκρός, μόλις ώρες πριν, από πυρά της ICE o Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας «δράστη» στον άντρα που σκότωσαν οι πράκτορες στη Μινεάπολις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με μία επιθετική ανάρτηση στο Truth Social, θεωρεί δράστη τον 37χρονο που δέχθηκε τα πυρά των ομοσπονδιακών, παρουσιάζοντας φωτογραφία με το όπλο που βρέθηκε στην κατοχή του, λέγοντας ότι είχε δύο επιπλέον γεμιστήρες με σφαίρες.

Βέβαια τα παραπάνω αποδείχθηκαν ανούσια, καθώς γνωστοποιήθηκε αργότερα πως το 37χρονο θύμα έφερε άδεια οπλοφορίας, κάτι που δεν επισύρει...επί τόπου θανατική ποινή στις ΗΠΑ.

Σε ίαμβους υπέρ της ICE ο Τραμπ

Παράλληλα, ο Τραμπ επιτέθηκε κατά του κυβερνήτη της Μινεάπολης και του Δημάρχου, λέγοντας πως είναι εκείνοι που υποκινούν την εξέγερση των πολιτών, απέναντι στην αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί και στις αρχές που καλούνται να την επιβάλουν.

«Αυτό είναι το όπλο του ενόπλου, γεμάτο και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί – Τι είναι όλο αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επετράπη να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της ICE; Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης τους απέλυσαν;», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος και συνεχίζει:

«Αναφέρεται ότι σε πολλούς από αυτούς τους αστυνομικούς δεν επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, που ήταν να προστατέψουν τα μέλη της ICE. Η ICE έπρεπε να προστατευτεί — Δεν είναι εύκολο πράγμα! Γιατί η Ilhan Omar (σ.σ. γερουσιαστής της Μινεσότα) έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της;»

Και συνεχίζει το παραλήρημα: «Πολλά από αυτά που βλέπετε είναι μια κάλυψη για αυτήν την κλοπή και την απάτη. Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους! Αντίθετα, αυτοί οι υποκριτές πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να ψάχνουν για τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αφήστε τους πατριώτες του ICE να κάνουν τη δουλειά τους! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους βίαιοι, έχουν συλληφθεί και έχουν εκδιωχθεί από τη Μινεσότα. Αν ήταν ακόμα εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που βλέπετε σήμερα».

Δολοφονίες της ICE - Η Μινεάπολις «φλέγεται»

Όπως αναφέρει και το πρακτορείο Reuters, ήδη ο κυβερνήτης της Μινεσότα έχει ενημερώσει για το περιστατικό τον Λευκό Οίκο και ζητά από τον πρόεδρο Τραμπ να σταματήσουν οι επιχειρήσεις και να αποσύρει τους πράκτορες από την πολιτεία.

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί. Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», ανέφερε με ανάρτησή του στο Χ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, Τιμ Γουόλτς.

Αμέσως μετά, διαδηλωτές άρχισαν να συρρέουν στην περιοχή. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πράκτορες εκτόξευαν χημικά, μεταξύ των οποίων και δακρυγόνα, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ελήφθησαν «μέτρα ελέγχου του πλήθους» αφού περίπου 200 «ταραξίες» άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

You can see it plain as day: the man was already on the ground, helpless, pinned down by officers, and unarmed. What they did to him was an outright execution. It’s impossible to watch and not feel sick.#Minneapolis pic.twitter.com/Bj7OU5Pssj — Han Skelsen (@HSkelsen) January 24, 2026