Ο Τραμπ με τους «γαλαζοαίματους» στο Ουίνδσορ: Η υποδοχή από τον Κάρολο και η τελετή

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ έχαιραν θερμής υποδοχής στο Κάστρο του Γουίνδσορ, κατά την πρώτη τους ημέρα της ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης στη Βρετανία.

Το ζεύγος Τραμπ υποδέχθηκε αυτοπροσώπος ο βασιλιάς Κάρολος, ενώ αργότερα το μεσημέρι το προεδρικό ζευγάρι αναμένεται να γευματίσει με τον βασιλιά και την βασίλισσα.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκαν τον Αμερικανό πρόεδρο και την πρώτη κυρία έξω από το Victoria House, αφού πρώτα τους καλωσόρισαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, όταν το ελικόπτερο τους προσγειώθηκε στην βασιλική κατοικία.

Τραμπ: Αντίστροφη υποδοχή του επιφύλασσε ο κόσμος

Στην περιοχή έχει οργανωθεί μια τεράστια επιχείρηση ασφαλείας, καθώς αναμένονται διαδηλώσεις που διοργανώνονται από την «Stop the Trump Coalition» στο Γουίνδσορ καθώς και στο κέντρο του Λονδίνου.

Στη συνέχεια οι Τραμπ επιβιβάστηκαν σε άμαξες και οδηγήθηκαν στην αυλή του Γουίνδσορ, μαζί με τον βασιλιά Κάρολο Γ’ και τη βασίλισσα Καμίλα, ενώ μια μπάντα έπαιξε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε την σημερινή τελετή υποδοχής ως «άνευ προηγουμένου», με τη συμμετοχή περίπου 1.300 μελών του βρετανικού στρατού και 120 αλόγων.

Ο Τραμπ στο Γουίνσδορ | AP

Η φωτογραφία του Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν εμφανίστηκε ακόμα και σε έναν από τους πύργους του κάστρου Γουίνδσορ λίγο πριν την άφιξη του προέδρου, επισκιάζοντας την τελετουργία.

Το παλάτι, παρά τις προετοιμασίες, δεν κατάφερε να αποτρέψει όσους διαμαρτύρονται για την επίσκεψή του.

Αρχικά διαδηλωτές τοποθέτησαν ένα γιγαντοπανό με τη φωτογραφία του προέδρου και του Έπσταϊν κοντά στο κάστρο και αργότερα πρόβαλαν με προτζέκτορα αρκετές εικόνες των δύο ανδρών σε έναν από τους πύργους του ίδιου του κάστρου.

Διαδήλωση κατά του Τραμπ στη Βρετανία | AP