Ο Τραμπ μιλά για όπλο «σύγχυσης» με το οποίο απήγαγαν τον Μαδούρο: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μερικές λεπτομέρειες για ένα άγνωστο στο ευρύ κοινό «όπλο παρεμβολών», το οποίο έκανε εφικτή την απαγωγή του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ένα όπλο που χαρακτήρισε «συγχυστή» για να συλλάβουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, αλλά αργότερα ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι πιθανότατα συγχέει τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός.

«Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι' αυτό το ενοχλητικό μηχάνημα», δήλωσε ο Τραμπ στην εφημερίδα New York Post σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, αλλά πρόσθεσε ότι «έκανε τον [εχθρικό] εξοπλισμό να μην λειτουργεί» κατά τη διάρκεια της κατάληψης.

Μπέρδεψε τα όπλα ο Τραμπ

«Ο πρόεδρος ενδέχεται να συγχέει διάφορες δυνατότητες σε ένα μόνο όπλο που δεν υπάρχει», δήλωσε στο CNN ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν κυβερνοεργαλεία για να απενεργοποιήσουν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και άλλα αμυντικά συστήματα της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ χρησιμοποίησαν επίσης υπάρχοντα ακουστικά συστήματα για να αποπροσανατολίσουν το προσωπικό επί του εδάφους.

Ο αμερικανικός στρατός διαθέτει επίσης εδώ και χρόνια ένα όπλο θερμικών ακτίνων, που ονομάζεται Active Denial System, το οποίο χρησιμοποιεί κατευθυνόμενη, παλμική ενέργεια. Δεν είναι σαφές εάν χρησιμοποιήθηκε και αυτό.

Το CNN έχει αναφέρει προηγουμένως ότι το ADS, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, είναι ένα μη θανατηφόρο όπλο που εκτοξεύει μια αόρατη δέσμη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που μπορεί να φτάσει σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη από μισό μίλι. Διεισδύει στο ανθρώπινο δέρμα και δημιουργεί μια αίσθηση θερμότητας που κάνει τους ανθρώπους να απομακρύνονται από τη δέσμη.

Λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ αναδημοσίευσε σχόλια που φέρεται να προέρχονται από έναν φρουρό ασφαλείας της Βενεζουέλας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «εκτόξευσαν κάτι» κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που «ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα».

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN για την επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου , η αμερικανική αποστολή ξεκίνησε με μια σειρά από επιθέσεις σε στόχους σε όλη τη χώρα, οι οποίες κατέστρεψαν ραντάρ, επικοινωνίες και υποδομές αεράμυνας και άνοιξαν δρόμο για αμερικανικά ελικόπτερα.

Περισσότερα από 150 αεροσκάφη – συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών, μαχητικών, πλατφορμών πληροφοριών και επιτήρησης – εκτοξεύτηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Νταν Κέιν, πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με έναν ειδικό, οι ΗΠΑ πιθανότατα χρησιμοποίησαν επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης για τις επιθέσεις στην παράκτια πόλη Ιγκερότε, η οποία φιλοξενεί συστήματα αεράμυνας της Βενεζουέλας.