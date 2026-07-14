Ο Τραμπ μίλησε πάνω από 30 φορές για τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»: Τι λένε όμως οι Αμερικανοί για αυτό;

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια των εορτασμών της 250ης επετείου των ΗΠΑ, επέλεξε να εκφωνήσει έναν λόγο που παραπέμπει σε άλλες εποχές, πιο ψυχροπολεμικές, κάνοντας διαρκώς αναφορές στον κομμουνισμό, λέγοντας πως είναι η μεγαλύτερη απειλή για την αμερικανική ελευθερία.

Συγκεκριμένα σημείωσε πως «είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, του Περλ Χάρμπορ ή ακόμα και της 11ης Σεπτεμβρίου».

Όπως επισημαίνει το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον κομμουνισμό, 14 φορές κατά την διάρκεια μιας ομιλίας 30 λεπτών. Επιπλέον, την επόμενη ημέρα, συγκεκριμένα την 4η Ιουλίου ο Τραμπ συνέχισε να αναφέρεται στο φάντασμα του κομμουνισμού, με τους υποστηρικτές του να φωνάζουν πως «η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια κομμουνιστική χώρα». Το δόγμα του Μακαρθισμού φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με τις δηλώσεις του Τραμπ.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει να υιοθετήσει μια επιθετική ρητορική με χρονικό ορίζοντα την προεκλογική εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ εικάζεται πως αφορμή γι'αυτή τη ρητορική στάθηκαν και οι νίκες των Δημοκρατικών για το Κονγκρέσο και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Επισημαίνεται δε, πως η επιλογή αυτής της λέξης δεν είναι τυχαία, αλλά δημιουργεί συγκεκριμένο κλίμα για τους πολιτικούς του αντιπάλους που χαρακτηρίζονται ωστόσο ως «δημοκράτες σοσιαλιστές».

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Οι Αμερικάνοι δεν «φοβούνται» τον κομμουνισμό

Ο σοσιαλισμός δεν αποτελεί πλέον λέξη που προκαλεί φόβο σε πολλούς Αμερικανούς. Δημοσκόπηση του Fox News που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο έδειξε ότι η υποστήριξη προς τον σοσιαλισμό αυξάνεται, με ένα ποσοστό-ρεκόρ 38% να δηλώνει ότι θα ήταν θετικό για τις ΗΠΑ να απομακρυνθούν από τον καπιταλισμό.

Σε άλλη δημοσκόπηση της Gallup, που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο, το 66% των Δημοκρατικών δήλωσε ότι βλέπει τον σοσιαλισμό πιο θετικά από τον καπιταλισμό. Οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις εκλογικές αναμετρήσεις όπου το αποτέλεσμα είναι αμφίρροπο, τάχθηκαν υπέρ του καπιταλισμού έναντι του σοσιαλισμού, με ποσοστά 51% και 31% αντίστοιχα.

Παράλληλα, για μια άλλη, νεότερη γενιά, ούτε ο κομμουνισμός φαντάζει τόσο τρομακτικός. Πάνω από το ένα τρίτο των Αμερικανών κάτω των 30 ετών (38%) δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για τον κομμουνισμό, ποσοστό που πλησιάζει το 45% όσων εκφράζουν θετική άποψη για τον καπιταλισμό, σύμφωνα με δημοσκόπηση του φιλελεύθερου ινστιτούτου Cato Institute. Η ίδια ηλικιακή ομάδα τρέφει ακόμη μεγαλύτερη προτίμηση για τον σοσιαλισμό, καθώς το 53% των ερωτηθέντων που ανήκουν στη Gen Ζ δηλώνει ότι έχει θετική άποψη γι' αυτόν.