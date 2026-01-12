Ο Τραμπ παρουσιάζεται ως «πρόεδρος» της Βενεζουέλας

Ως «πρόεδρο» της Βενεζουέλας παρουσιάζει τον εαυτό του ο Ντόναλντ Τραμπ στο βιογραφικό σημείωμα του λογαριασμού του στο Truth Social, την πλατφόρμα που ο ίδιος ίδρυσε μετά τον αποκλεισμό του από το X - τότε Twitter.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται αυτή η ιδιότητα κάτω από τη φωτογραφία του. Η κίνησή του αυτή έρχεται μέρες μετά την αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα στις 3 Ιανουαρίου, με τις αμερικανικές δυνάμεις να θέτουν υπό κράτηση τόσο τον Μαδούρο όσο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, κατηγορώντας τους για διακίνηση ναρκωτικών - μεταξύ άλλων.

Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, τα ηνία της χώρας ανέλαβε η αντιπρόεδρος, Ντούλσι Ροντρίγκες. Ωστόσο, από την επομένη, κιόλας, της εισβολής, ο Τραμπ δήλωνε πως οι ΗΠΑ διακυβερνούν πλέον τη χώρα της λατινικής Αμερικής.

Η νέα κυβέρνηση της χώρας συνέχισε να συνεργάζεται με την κυβέρνηση Τραμπ καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με μια ομάδα διπλωματών και αξιωματούχων ασφαλείας των ΗΠΑ να ταξιδεύει στο Καράκας για να αξιολογήσει τη δυνατότητα επανέναρξης των λειτουργιών της αμερικανικής πρεσβείας.