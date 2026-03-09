Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Ο νέος ηγέτης του Ιράν δεν θα μακροημερεύσει χωρίς την έγκρισή μας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε πως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «δεν θα μακροημερεύσει» χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ, καθώς η ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

«Θα πρέπει να λάβει τη δική μας έγκριση» επεσήμανε ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο ABC News. «Εάν δεν τη λάβει, δεν θα μακροημερεύσει. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε πως δεν χρειάζεται να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα που δεν πρόκειται να το κάνει».

«Δεν θέλω να επιστρέψουν μετά από πέντε χρόνια και να ξανακάνουν τα ίδια ή χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα» συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται πως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν είναι ο γιος του δολοφονηθέντος Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είχε οριστεί ως ξεκάθαρο φαβορί για τη διαδοχή του πατέρα του.

Το Ισραήλ, από πλευράς του, να επισημανθεί έχει τονίσει πως κάθε νέος ηγέτης του Ιράν θα στοχοποιηθεί από τις δυνάμεις του.