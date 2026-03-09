Μενού

Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Ο νέος ηγέτης του Ιράν δεν θα μακροημερεύσει χωρίς την έγκρισή μας»

Νέες προειδοποιήσεις από τον Τραμπ, ο οποίος επισημαίνει πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ΗΠΑ, αλλιώς «δεν θα μακροημερεύσει».

Reader symbol
Newsroom
τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε πως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «δεν θα μακροημερεύσει» χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ, καθώς η ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

«Θα πρέπει να λάβει τη δική μας έγκριση» επεσήμανε ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο ABC News. «Εάν δεν τη λάβει, δεν θα μακροημερεύσει. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε πως δεν χρειάζεται να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα που δεν πρόκειται να το κάνει». 

«Δεν θέλω να επιστρέψουν μετά από πέντε χρόνια και να ξανακάνουν τα ίδια ή χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα» συμπλήρωσε. 

Υπενθυμίζεται πως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν είναι ο γιος του δολοφονηθέντος Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είχε οριστεί ως ξεκάθαρο φαβορί για τη διαδοχή του πατέρα του.

Το Ισραήλ, από πλευράς του, να επισημανθεί έχει τονίσει πως κάθε νέος ηγέτης του Ιράν θα στοχοποιηθεί από τις δυνάμεις του. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ