Ο Τραμπ προκαλεί τον Πούτιν: «Δεν μου φαίνεσαι καλά, πολεμάς εδώ και 4 χρόνια»

Ο Τραμπ έκανε έμμεση πρόκληση στον Πούτιν για επίλυση του Ουκρανικού.

Η ομιλία του Τραμπ στο Στρατιωτικό Επιτελείο
Η ομιλία του Τραμπ στο Στρατιωτικό Επιτελείο | AP // Evan Vucci
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν αμέλησε να «λιβανίσει» ξανά τα γένια του, για τους πολέμους που «έχει τερματίσει» κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ.

Παραδέχθηκε όμως, κατ' ελάχιστο, ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία εξακολουθούν να μαίνονται παρά τη μεσολάβηση της κυβέρνησής του, σημείο στο οποίο έριξε τη «μπάλα» στο γήπεδο του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην ομιλία ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών στο Κουάντικο, ο Τραμπ είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για να διευθετήσουν την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Τραμπ: «Πούτιν, δεν σε βλέπω καλά»

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει με την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. «Η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει και εάν δεν τον κάνει θα είναι πολύ δύσκολο γι αυτούς» είπε.

Αναφερόμενος στον Πούτιν πάλι, ο Τραμπ είπε δηκτικά: «Του είπα, ξέρεις, δεν μου φαίνεσαι καλά. Πολεμάς 4 χρόνια για έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μία εβδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρη; Και είναι τόσο κρίμα».

