Ο Τραμπ ρίχνει το τελευταίο του χαρτί: «Όποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι είναι ηλίθιος»

Από την αρχή της πολιτικής εκστρατείας του Ζοχράν Μαμντάνι, φαινόταν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αρνητικά προσκήμενος προς τον 33χρονο που διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Σήμερα (4/11) μια ανάσα πριν το εκλογικό αποτέλεσμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέει στους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην ψηφίσουν υπέρ του Δημοκρατικού κόμματος.

«Όποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι (…) είναι ηλίθιος!!!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κρίνοντας ότι το μεγάλο φαβορί αυτών των δημοτικών εκλογών «μισεί τους Εβραίους».

«Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ένθερμος υποστηρικτής του αγώνα των Παλαιστινίων και οι θέσεις που έχει εκφράσει για το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν την έχθρα ενός μέρους της εβραϊκής κοινότητας της αμερικανικής μεγαλούπολης. Προκειμένου να την καθησυχάσει, τους τελευταίους μήνες δεν παύει να τηρεί σκληρή στάση απέναντι στον αντισημιτισμό», δήλωσε.