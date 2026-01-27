Ο Τραμπ στέλνει την ICE στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο: «Δεν είναι ευπρόσδεκτοι», λέει ο δήμαρχος

Οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ «ταξιδεύουν» στην Ιταλία, καθώς φέρεται ότι θα έχουν ρόλο ασφαλείας κατά τη διάρκεια των επερχόμενων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου-Κορτίνα, σύμφωνα με πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης από πηγές στην αμερικάνικη πρεσβεία στη Ρώμη.

Οι πηγές που επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή της ICE σήμερα Τρίτη (27/1) δήλωσαν ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα υποστηρίξουν τις διπλωματικές λεπτομέρειες ασφαλείας και δεν θα διεξάγουν καμία επιχείρηση επιβολής της μετανάστευσης.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων, αρκετές ομοσπονδιακές υπηρεσίες υποστήριξαν την ασφάλεια των Αμερικανών διπλωματών, συμπεριλαμβανομένου του ερευνητικού τμήματος της ICE που ονομάζεται Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας, ανέφεραν οι πηγές. Δεν κατονομάστηκαν επειδή δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Διχάζει η παρουσία της ICE στην Ιταλία

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε ότι η ICE δεν θα ήταν ευπρόσδεκτη στην πόλη του, η οποία φιλοξενεί τα περισσότερα αθλήματα πάγου κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων από 6 έως 22 Φεβρουαρίου.

«Πρόκειται για μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει, μια πολιτοφυλακή που μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων, υπογράφοντας τις δικές της άδειες. Είναι σαφές ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Μιλάνο, χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ο Σάλα στο RTL Radio 102 πριν επιβεβαιωθεί η ανάπτυξη της ICE στους Αγώνες.

Ο ρόλος της ICE είχε αναφερθεί το Σαββατοκύριακο από την ιταλική εφημερίδα il Fatto Quotidiano, προκαλώντας, όπως επισημαίνει το Associated Press, αντικρουόμενες δηλώσεις από τις ιταλικές αρχές, οι οποίες δεν ήθελαν να εμφανιστούν για να επιβεβαιώσουν τον ρόλο της υπηρεσίας.

Διαβάστε επίσης: Γκρεγκ Μποβίνο: Καρατομήθηκε ο «νοσταλγός της Γκεστάπο» από διοικητής της ICE, κατ' εντολή Τραμπ

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντέδοσι, δήλωσε το Σάββατο ότι δεν είχε λάβει επιβεβαίωση για την ανάπτυξη της ICE, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν βλέπω ποιο θα ήταν το πρόβλημα», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επανέλαβε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει τη σύνθεση της ομάδας ασφαλείας τους, αλλά επέμεινε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ICE USA θα ενεργήσει ως συνοδός της αμερικανικής αντιπροσωπείας».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, θα ηγηθεί μιας αντιπροσωπείας που θα παραστεί στην τελετή έναρξης στις 6 Φεβρουαρίου. Η αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει επίσης τη δεύτερη κυρία Ούσα Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η επιβεβαίωση του ρόλου της ICE στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων έρχεται μετά την προβολή βίντεο την Κυριακή από την κρατική τηλεόραση της RAI, στο οποίο πράκτορες της ICE απειλούν να σπάσουν το τζάμι του οχήματος ενός συνεργείου της RAI που κάνει ρεπορτάζ στη Μινεάπολη, όπου οι επιχειρήσεις της ICE έχουν πυροδοτήσει μαζικές διαδηλώσεις. Υπενθυμίζεται ότι, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ομοσπονδιακοί αξιωματικοί στη Μινεάπολη έχουν πυροβολήσει και σκοτώσει δύο διαδηλωτές κατά των απελάσεων και της επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης.