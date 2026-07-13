Ο Τραμπ θα δώσει «ομιλία προς το έθνος» την Πέμπτη: Ανησυχία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι θα εκφωνήσει μια «ομιλία προς το έθνος» στις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης, (04.00 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας).

Στην ανακοίνωσή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί, με τις ανησυχίες να είναι έκδηλες για το τι ενδέχεται να ανακοινώσει, σχετικά με τη σύγκρουση με το Ιράν.

Τραμπ - Πλήρης ναυτικός αποκλεισμός από Τρίτη

Σε πλήρη ναυτικό αποκλεισμό όλων των ιρανικών λιμανιών και των ακτών της χώρας προχωρούν οι ΗΠΑ από τις 23:00 το βράδυ της 14ης Ιουλίου (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με οδηγία του Κοινού Κέντρου Ναυτιλιακής Πληροφόρησης (JMIC), το οποίο τελεί υπό την ηγεσία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η απαγόρευση θα είναι καθολική και θα επηρεάσει κάθε εμπορικό πλοίο που κατευθύνεται προς ή αναχωρεί από το Ιράν, ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρει.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της επίσημης δήλωσης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, κίνηση που κλιμακώνει κατακόρυφα την ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

Ενημέρωσε το Κογκρέσο ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν ξεκινήσει εκ νέου.

Σε επιστολή προς την ηγεσία του Κογκρέσου, η οποία εστάλη την Παρασκευή και περιήλθε στην κατοχή των New York Times τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στις 7 Ιουλίου «αμυντικά πλήγματα εναντίον στόχων εντός του Ιράν».