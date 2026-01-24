Ο Τραμπ θέλει «κομμάτι» και από την Αλβανία: Συναγερμός από ενώσεις για το νησί Σάσων

Σχεδόν 40 ενώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ζητούν να σταματήσει η υλοποίηση του σχεδίου του γαμπρού του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για τη δημιουργία ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στο αλβανικό νησί Σάσων (Σάζαν).

Οι εν λόγω οργανώσεις επικαλούνται απειλές για τη βιοποικιλότητα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση που έλαβε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο και μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ευελπιστεί να μεταμορφώσει το ακατοίκητο νησί, στη νοτιοδυτική Αλβανία, στο οποίο βρισκόταν άλλοτε μια μυστική στρατιωτική βάση του τότε κομμουνιστικού καθεστώτος, σε πολυτελή τουριστικό προορισμό, ένα σχέδιο που υπολογίζεται σε 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ.

Και στην Αλβανία θέλει «ριβιέρα» ο Τραμπ

Σε επιστολή τους προς τον αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον υπουργό Περιβάλλοντος Σοφιάν Γιαουπάι, 41 οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, προερχόμενες από 28 χώρες, εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με το σχέδιο αυτό για το νησί, το οποίο περιβάλλεται από ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο.

Το σχέδιο προβλέπει παρεμβάσεις σε 450 στρέμματα, με σοβαρούς κινδύνους για τη βιοποικιλότητα και κρίσιμης σημασίας οικοσυστήματα της περιοχής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το νησί και τα ύδατα που το περιβάλλουν «προσφέρουν οικοσυστήματα ουσιώδους σημασίας για ορισμένα από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια είδη στον κόσμο, μεταξύ των οποίων η μεσογειακή φώκια Monachus monachus, που θεωρείται είδος σε κίνδυνο από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), προστίθεται στο κείμενο. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης άλλα 36 απειλούμενα σε παγκόσμια κλίμακα θαλάσσια είδη.

Οι υπογράφοντες ζητούν «την άμεση αναστολή κάθε απόφασης για την προώθηση του σχεδίου», καθώς και την ένταξη των χερσαίων ζωνών του νησιού στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο που το περιβάλλει.

Η περιφέρεια του Αυλώνα (νοτιοδυτική Αλβανία), όπου βρίσκεται το νησί, έχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, με πολυκατοικίες και ξενοδοχειακά συγκροτήματα που προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες και κατακλύζουν πλέον τις ακτές της.

Η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του αμερικανού προέδρου, πραγματοποίησε εκεί επίσκεψη αυτή την εβδομάδα, συνοδευόμενη από μια εξηνταριά διεθνείς αρχιτέκτονες, και συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο στόχος ήταν να συζητήσουν επενδυτικά προγράμματα τα οποία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας από τα Τίρανα.