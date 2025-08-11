Ο Τραμπ θέλει να «ελευθερώσει» τη μαριχουάνα: Στα ύψη οι μετοχές της κάνναβης στις ΗΠΑ

Οι μετοχές της κάνναβης σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο σήμερα (11/8), μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναταξινομήσει τη μαριχουάνα σε χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου.

Πολλές μετοχές του κλάδου πωλούνται πλέον για λιγότερο από ένα δολάριο ανά μετοχή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κίνηση λίγων μόνο σεντς μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη ποσοστιαία μεταβολή. Παρά το «συμπόσιο» της Δευτέρας, πολλές από αυτές τις μετοχές βρίσκονται πολύ κάτω από τα ιστορικά υψηλά τους.

Επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τα τεκταινόμενα του Λευκού Οίκου, το WSJ αναφέρει ότι ο Τραμπ σκέφτεται να μεταφέρει τη μαριχουάνα σε μια λιγότερο επικίνδυνη κατηγορία ναρκωτικών.

Ο Τραμπ «λευτερώνει» τη μαριχουάνα

Ο Τραμπ μοιράστηκε την άποψή του για το θέμα κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο γκολφ κλαμπ του στο Νιου Τζέρσεϊ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Εξετάζουμε την ανακατάταξη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για να ανακοινώσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον. «Θα λάβουμε μια απόφαση... τις επόμενες εβδομάδες».

«Είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, η κάνναβη ταξινομείται επί του παρόντος ως ναρκωτικό του Πίνακα Ι σε μια ομάδα που περιλαμβάνει επίσης την ηρωίνη και την κοκαΐνη.

Προηγουμένως, οι συζητήσεις αναταξινόμησης είχαν επικεντρωθεί στη μεταφορά του ναρκωτικού στον Πίνακα III, μια κατηγορία που περιλαμβάνει τα στεροειδή και την κωδεΐνη.

Η αναταξινόμηση θα επέτρεπε στις εταιρείες μαριχουάνας να εμπίπτουν σε διαφορετικούς φορολογικούς κανονισμούς και θα ενθάρρυνε το επενδυτικό ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων οφελών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tilray, Irwin Simon, δήλωσε ότι αναμένει ότι η διαδικασία αναταξινόμησης θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο. Ο Simon δήλωσε ότι η συζήτηση του Τραμπ για το θέμα και η δήλωση ότι σχεδιάζει να λάβει απόφαση τις επόμενες εβδομάδες αποτελεί λόγο αισιοδοξίας στον κλάδο.

Πηγή: CNBC