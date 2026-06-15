Ο Τραμπ θυμήθηκε το παρελθόν του και διοργάνωσε αγώνες πάλης - Η λούμπεν εκδήλωση στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γιόρτασε τα 80α γενέθλιά του με ένα πάρτι στον Λευκό Οίκο, που δεν είχε προηγούμενο. Διοργανώθηκαν αγώνες πάλης, με τον Ντόναλντ Τραμπ στις πρώτες θέσεις.

Το βράδυ της Κυριακής, διοργανώθηκε μία σειρά αγώνων μικτών πολεμικών τεχνών σε χώρο της προεδρικής κατοικίας, όπου τοποθετήθηκε κανονικό ρινγκ.

Ο Τραμπ διοργάνωσε αγώνες πάλης στον Λευκό Οίκο | EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εκδήλωση, με τίτλο "UFC Freedom 250", χαρακτηρίστηκε ως εορτασμός της 250ής επετείου της Αμερικής αλλά έτυχε να συμπίπτει και με τα 80ά του Τραμπ.

Ο ρεπουμπλικάνος εθεάθη να περπατά με τον πρόεδρο του UFC και μακροχρόνιο σύμμαχό του, Ντάνα Γουάιτ, από το Οβάλ Γραφείο προς το σημείο των αγώνων.

Ο Τραμπ διοργάνωσε αγώνες πάλης στον Λευκό Οίκο | EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκεί, ο εκφωνητής καλωσόρισε τον Τραμπ, λέγοντας: «Καλώς ήρθατε στο UFC Freedom 250, εδώ είναι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ». Κάποιος από το κοινό τού ευχήθηκε χρόνια πολλά, με όλους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Συνολικά οι προσκεκλημένοι ήταν 4.000, αλλά μεγάλο ήταν και το πλήθος που παρακολούθησε τα τεκταινόμενα από κοντινό μνημείο, όπου είχε τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη.

Σε μια εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο τον Μάιο, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη «μεγάλη μάχη», όπως είπε, ως ένα πρωτοφανές γεγονός. «Δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ» συμπλήρωσε. Βέβαια, ίσως υπήρχε και λόγος που δεν είχε γίνει τόσα χρόνια...

Ο Τραμπ διοργάνωσε αγώνες πάλης στον Λευκό Οίκο | EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το δρώμενο προκάλεσε ισχυρό πολιτικό σεισμό, με αντιπάλους του Αμερικανού προέδρου να τον επικρίνουν έντονα για τη λούμπεν εκδήλωση αλλά και για το οικονομικό κόστος, που ήταν πελώριο.

Από τις εικόνες που δημοσιεύονται από την εκδήλωση φαίνεται ότι έδωσε το παρών σύσσωμη η οικογένεια του προέδρου, αλλά και προσωπικότητες όπως ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκεργμπεργκ.

Εκείνος, κάθισε στην πρώτη σειρά, με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στη μία πλευρά και τον Γουάιτ στην άλλη.